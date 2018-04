ロックバンド「ボン・ジョヴィ」が、ロックの殿堂入りを果たした。

1980年代にデビューして大人気となった「ボン・ジョヴィ」が現地時間14日にオハイオ州クリーブランドで行われた式典に出席。有名ラジオDJのハワード・スターンが「ボン・ジョヴィ」を紹介した。

「ボン・ジョヴィ」はヒット曲「Livin’ on a Prayer」、「You Give Love a Bad Name」、「It’s My Life」、さらに新曲「When We Were Us」をパフォーマンスしている。

ボーカルのジョン・ボン・ジョヴィは「最初にほうきで演奏して、子供の頃の家の階段の一番上から歌った時からこのスピーチを書いてきたんだ」とコメント。2013年に脱退したリッチー・サンボラも参加していて、「最初にバンドのみんなに感謝を言いたい」と述べて、バンド活動はたのしかったと話していた。

また、式典には1994年に脱退したアレック・ジョン・サッチも出席している。