歌手のビヨンセが、現地時間14日にコーチェラ音楽祭で自身の所属グループ「デスティニーズ・チャイルド」を復活させた。

ビヨンセはカリフォルニア州インディオで行われたコーチェラ音楽祭に出演。「デスティニーズ・チャイルド」のメンバーのケリー・ローランドとミシェル・ウィリアムズをステージに迎え、ヒット曲「Lose My Breath」、「Say My Name」、「Soldier」をパフォーマンスし、会場を盛り上げた。

さらにビヨンセは「Sorry」、「Crazy in Love」、「Drunk in Love」、「Run the World (Girls)」などを披露し、夫でラッパーのジェイ・Zと「Déjà Vu」を熱唱。妹のソランジュもステージに呼んでいた。ビヨンセは「コーチェラ、最初の黒人女性のヘッドライナーを私にしてくれて、ありがとう」と話していた。

コーチェラ音楽祭のパフォーマンスはライブ中継され、それを見ていた歌手のアデルがダンスをする動画をインスタグラムにアップしていた。

ビヨンセは昨年コーチェラ音楽祭に出演する予定だったが、双子を妊娠のためにキャンセル。昨年6月に双子のルミちゃんとサー君を出産した。