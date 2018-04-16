¿ÀÃ«ÌÀ&¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¡¢¡Ø¤¢¤ê¤¨¤Ø¤ó¡çÀ¤³¦¡Ù¥Ü¥¤¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼½é»²Àï
À¼Í¥¤Î¿ÀÃ«ÌÀ¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤ê¤¨¤Ø¤ó¡çÀ¤³¦ 10¼þÇ¯µÇ°2»þ´ÖSP¡Ù(17Æü 18:55¡Á)¤Î¥Ü¥¤¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼(ºÆ¸½¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÎÀ¼¤Î½Ð±é)¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬16Æü¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÀ¤³¦¤äÆüËÜ¤Î"¤¢¤ê¤¨¤Ø¤ó"¾ðÊó¤òVTR¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¡¢Â¼¾å¿®¸Þ¡¢´Ý»³Î´Ê¿¡¢°ÂÅÄ¾ÏÂç¡¢ÈþÎØÌÀ¹¨¡¢µÜºêÅ¯Ìï¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¡£¥Ü¥¤¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2»þ´ÖSP¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥áÀ¼Í¥³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¿ÀÃ«¤È¡¢¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¤¬½é»²Àï¤È¤Ê¤ë¡£Â¾¡¢¿ÀÃ«¹À»Ë¡¢Ê¿ÅÄ¹ÌÀ¡¢ËÙ¹¾Í³°á¡¢¿å¼ùÆà¡¹¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈëÂ¢±ÇÁü¤ò¤Þ¤È¤á¤¿VTR¤ò°ìµó¸ø³«¡£¡ÖÀ¤³¦¤Î¤¢¤ê¤¨¤Ø¤ó¾×·â±ÇÁü¡×¡Ö»ö·ï¤Ç¤¹¡ª¡»¡»¿Í¤ÎÀ¸ÂÖÄ´ºº¡×¤Ê¤É¤Î´ë²è¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ïµ×ËÜ²íÈþ¤È¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤ò¤à¤«¤¨¤ë¡£
¡ûÀ¼¤Î½Ð±é
¢£ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿!À¤³¦¤Î¤¢¤ê¤¨¤Ø¤ó¾×·â»ö·ï
¡¦¹Ò¶õµ¡¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯!¶õÃæ¤ÇÎ¾Êý¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÄä»ß...!¹Ò¶õ»Ë¤Ë»Ä¤ëÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Î¾×·â»ö¸Î!
(¿ÀÃ«¹À»Ë¡¢ËÙ¹¾Í³°á¡¢¿å¼ùÆà¡¹¡¢¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº)
¡¦¥Õ¥é¥¤¥ÈÃæ¤Ë¾èµÒ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ!Ã¯¤â¤¬ÌÜ¤òµ¿¤Ã¤¿¾×·â¤ÎÉü³è·à!
(¿ÀÃ«¹À»Ë¡¢ËÙ¹¾Í³°á¡¢¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº)
¡¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯»ö·ï!ÈÈ¿Í¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¾×·â¿ÍÊª!
(¿ÀÃ«ÌÀ¡¢¿ÀÃ«¹À»Ë¡¢ËÙ¹¾Í³°á)
¡¦¥¢¥á¥ê¥«»Ë¾åºÇ°¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ!ÊÆ·³ÀïÆ®µ¡¤â½ÐÆ°¤·¤¿¶ÛÇ÷¤Î30Ê¬!
(Ê¿ÅÄ¹ÌÀ¡¢ËÙ¹¾Í³°á¡¢¿å¼ùÆà¡¹)
¡¦4Ç¯´ÖÌÂµÜÆþ¤ê¤·¤¿¶õ¹Á¤Ç¤ÎÂçÎÌÅðÆñ»ö·ï!¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î·ëËö¤È¤Ï!?
(¿ÀÃ«ÌÀ¡¢¿ÀÃ«¹À»Ë¡¢Ê¿ÅÄ¹ÌÀ¡¢ËÙ¹¾Í³°á¡¢¿å¼ùÆà¡¹¡¢¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº)
¢£Éâµ¤¸½¾ì¤ËÄ¾ÀÜ¾è¤ê¹þ¤à¡¢Ä¶²á·ãÈÖÁÈ¡Ö¥Á¡¼¥¿¡¼¥º¡×
¡¦·ëº§¤·¤Æ 12 Ç¯¤Ë¤Ê¤ëºÊ¤¬ºÇ¶á¿§µ¤¤ò½Ð¤·»Ï¤áÉÔ¿³¤Ë»×¤¤ÈÖÁÈ¤Ë°ÍÍê!¤¢¤ê¤¨¤Ø¤ó½¤Íå¾ì¤¬!
(¿ÀÃ«ÌÀ¡¢¿ÀÃ«¹À»Ë¡¢¿å¼ùÆà¡¹¡¢¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº)
¡¦¸òºÝÃæ¤ÎÈà¤¬ºÇ¶áÎä¤¿¤¯¤Ê¤êÉÔ¿³¤Ë»×¤¤ÈÖÁÈ¤Ë°ÍÍê!¾×·âÅª¤Ê½¤Íå¾ì¤Ë!
(Ê¿ÅÄ¹ÌÀ¡¢ËÙ¹¾Í³°á¡¢¿å¼ùÆà¡¹¡¢¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº)
(C)¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÀ¤³¦¤äÆüËÜ¤Î"¤¢¤ê¤¨¤Ø¤ó"¾ðÊó¤òVTR¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¡¢Â¼¾å¿®¸Þ¡¢´Ý»³Î´Ê¿¡¢°ÂÅÄ¾ÏÂç¡¢ÈþÎØÌÀ¹¨¡¢µÜºêÅ¯Ìï¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¡£¥Ü¥¤¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2»þ´ÖSP¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥áÀ¼Í¥³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¿ÀÃ«¤È¡¢¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¤¬½é»²Àï¤È¤Ê¤ë¡£Â¾¡¢¿ÀÃ«¹À»Ë¡¢Ê¿ÅÄ¹ÌÀ¡¢ËÙ¹¾Í³°á¡¢¿å¼ùÆà¡¹¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈëÂ¢±ÇÁü¤ò¤Þ¤È¤á¤¿VTR¤ò°ìµó¸ø³«¡£¡ÖÀ¤³¦¤Î¤¢¤ê¤¨¤Ø¤ó¾×·â±ÇÁü¡×¡Ö»ö·ï¤Ç¤¹¡ª¡»¡»¿Í¤ÎÀ¸ÂÖÄ´ºº¡×¤Ê¤É¤Î´ë²è¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ïµ×ËÜ²íÈþ¤È¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤ò¤à¤«¤¨¤ë¡£
¡ûÀ¼¤Î½Ð±é
¢£ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿!À¤³¦¤Î¤¢¤ê¤¨¤Ø¤ó¾×·â»ö·ï
¡¦¹Ò¶õµ¡¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯!¶õÃæ¤ÇÎ¾Êý¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÄä»ß...!¹Ò¶õ»Ë¤Ë»Ä¤ëÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Î¾×·â»ö¸Î!
(¿ÀÃ«¹À»Ë¡¢ËÙ¹¾Í³°á¡¢¿å¼ùÆà¡¹¡¢¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº)
¡¦¥Õ¥é¥¤¥ÈÃæ¤Ë¾èµÒ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ!Ã¯¤â¤¬ÌÜ¤òµ¿¤Ã¤¿¾×·â¤ÎÉü³è·à!
(¿ÀÃ«¹À»Ë¡¢ËÙ¹¾Í³°á¡¢¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº)
¡¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯»ö·ï!ÈÈ¿Í¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¾×·â¿ÍÊª!
(¿ÀÃ«ÌÀ¡¢¿ÀÃ«¹À»Ë¡¢ËÙ¹¾Í³°á)
¡¦¥¢¥á¥ê¥«»Ë¾åºÇ°¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ!ÊÆ·³ÀïÆ®µ¡¤â½ÐÆ°¤·¤¿¶ÛÇ÷¤Î30Ê¬!
(Ê¿ÅÄ¹ÌÀ¡¢ËÙ¹¾Í³°á¡¢¿å¼ùÆà¡¹)
¡¦4Ç¯´ÖÌÂµÜÆþ¤ê¤·¤¿¶õ¹Á¤Ç¤ÎÂçÎÌÅðÆñ»ö·ï!¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î·ëËö¤È¤Ï!?
(¿ÀÃ«ÌÀ¡¢¿ÀÃ«¹À»Ë¡¢Ê¿ÅÄ¹ÌÀ¡¢ËÙ¹¾Í³°á¡¢¿å¼ùÆà¡¹¡¢¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº)
¢£Éâµ¤¸½¾ì¤ËÄ¾ÀÜ¾è¤ê¹þ¤à¡¢Ä¶²á·ãÈÖÁÈ¡Ö¥Á¡¼¥¿¡¼¥º¡×
¡¦·ëº§¤·¤Æ 12 Ç¯¤Ë¤Ê¤ëºÊ¤¬ºÇ¶á¿§µ¤¤ò½Ð¤·»Ï¤áÉÔ¿³¤Ë»×¤¤ÈÖÁÈ¤Ë°ÍÍê!¤¢¤ê¤¨¤Ø¤ó½¤Íå¾ì¤¬!
(¿ÀÃ«ÌÀ¡¢¿ÀÃ«¹À»Ë¡¢¿å¼ùÆà¡¹¡¢¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº)
¡¦¸òºÝÃæ¤ÎÈà¤¬ºÇ¶áÎä¤¿¤¯¤Ê¤êÉÔ¿³¤Ë»×¤¤ÈÖÁÈ¤Ë°ÍÍê!¾×·âÅª¤Ê½¤Íå¾ì¤Ë!
(Ê¿ÅÄ¹ÌÀ¡¢ËÙ¹¾Í³°á¡¢¿å¼ùÆà¡¹¡¢¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº)
(C)¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ