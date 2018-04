シベリアンハスキーほど、表情豊かな動物は他にいないかも……。

そんな風に思える、ゆかいなハスキーたちをご覧ください。

Hilarious Photos That Prove Huskies Are The Weirdest Dogs Ever

1.



自分を猫だと思っているとき。

2.



生まれて初めてカンガルーを見てしまったとき。

3.



子犬が怖いとき。

4.



猫に敗北したとき。

5.



うれしいとき。

6.

[画像を見る]

変な角度で振り向いたとき。

7.

[画像を見る]

新しい子犬に立場を脅かされると思ったとき。

8.

[画像を見る]

猫を兄弟だと思うとき。

9.

[画像を見る]

雪を楽しんでるとき。

10.

[画像を見る]

飼い主が別の犬と楽しそうにしてるとき。

11.

[画像を見る]

新しい顔芸を覚えたとき。

12.

[画像を見る]

初めてテレビ出演したとき。



以上、表現力の豊かなハスキー犬たちでした。

どんなときもかわいらしいですね。