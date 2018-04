「ずっと鍵を開けっぱなしなの」

近年、注目を集めている100円家事代行サービス「御用聞き」(東京都板橋区高島平)の活動をご存知だろうか。

「御用聞き」は、その名の通り、電球交換やあて名書き、ビンのフタ開けなど、日常生活のさまざまな「困りごと」をお手伝いすることを業としている。現在、その利用者数は飛躍的に増加しており、いわば地域の空洞化にミクロレベルで対処する、「助け舟」の役割を果たしている。

上記のような問題は、かつてなら、ご近所付き合いの延長線上で解決していた。しかし、超高齢社会への移行に伴う高齢者の単身世帯の急増、病気や障害による移動範囲の縮小、地域におけるコミュニケーション機会の減少と世話役の不在などを背景に、どうにもならなくなっているのだ。

7年前、「御用聞き」を創業した当時のエピソードがそれを如実に表している。

代表の古市盛久さんは、「電球を交換してほしい」との注文で客先の自宅に訪問した際、インターホンが鳴らず、声を掛けても応答がなかったため、不審に思いながらカギのかかっていない玄関を上がった。テレビの爆音が流れる部屋の中に一人座っていたのは、高齢の女性だった。

電球交換の仕事は、5分100円で無事に終了した。

古市さんは、精算の時、女性に何げなく「インターホンが故障していましたよ」と話した。すると、その女性から予想外の答えが返ってきたという。

「インターホンが壊れていることは、ずっと前から知っているんだよ。でも、誰も直してくれないし、誰に相談したらいいかもわからないしねぇ……。インターホンが鳴らないから、友達が訪ねて来ても分からないと困ると思って、それで友達に嫌われるのが怖くて、ずっと鍵を開けっ放しにしているの」

そのことが不安で夜も眠れない、と打ち明けたのだった。

古市さんは、すぐにインターホンのカバーを開け、電池を交換した。インターホンが再び鳴った瞬間、女性は古市さんに「ありがとう。これで安心してゆっくり眠れる」と言い、大粒の涙を流した。

つまり、電球交換をきっかけにして、「本当の困りごと」が見えてきたのだ。

「困りごと」を相談する人がいない

これは、シンプルに「誰かに話せば済む問題」と言い換えることもできる。ただ、彼女には日頃から気軽に会話する「誰か」がいなかった。それこそが、真の問題であることがより明確になった。

だから「御用聞き」のモットーは、「会話で世の中を豊かにする」だ。

実際、多くの高齢の利用者が「御用聞き」のスタッフとの会話を楽しみにしている。注文に応えた後に、お菓子や飲み物などを御馳走されるケースもあるという。

たとえわずかな時間であったとしても、地域から孤立していたり、身近に頼れる人がいない場合、このような利用者の立場に寄り添ったサービスは、非常に重宝されることは間違いないだろう。リピーター率は8割に達しているそうだ。

「御用聞き」に対するニーズが拡大している理由は簡単だ。「家族で助け合う」ことが困難になっているからである。そこで、第三者の手を借りる必要が出てくる。

まず、「家族」がいない人がいる。身寄りのない高齢者をはじめ、単身者は増える一方である。さらに、様々な事情により、「近くに住む家族」がいない人がいる。これも事実上の単身者といえるだろう。

また、冒頭で少し触れたように、高齢化などに伴って、医療や福祉などの支援が不可欠となり、それらの仕組みがないと「家族」そのものが維持できないといった問題が深刻化している。いわゆる「老老世帯」における「老老介護」が典型だ。

以上のような状況に追い打ちをかけているのは、地域そのものの分断と孤立化の進行である。

一昔前であれば、ご近所付き合いが活発で、銭湯などの社交場があり、世話焼きおばさん・おじさんが必ずいた。このような生活環境がすでに衰退してしまったため、一人ひとりが抱える「ちょっとした困りごと」が、いつまでも解決されず放置されやすくなっている。

そもそも「家族」は、外部との有機的なつながりの中で、初めて成り立つ最小単位のユニットといえるものであり、周囲からの物心両面の支えがないと瓦解する。

昨今では、「町づくり」「コミュニティデザイン」と題された取り組みがもてはやされている。しかし、その設計範囲はあまりにマクロレベルであることが多く、最初から移動や参加に難がある人は除外される傾向にある。そうすると、少なくない層がコミュニティの輪から零れ落ちることとなる。

このような現状について、古市さんは「これまで犖朕揚のコミュニティ瓩箸い視点で見られてこなかったことがあると思います」と指摘する。

「町全体から考えるアプローチではなく、あくまで一つの世帯主に寄り添う。その人の部屋のドアや窓から世界を眺めると、何が見えるのか。そういったミクロなアプローチから、どんなつながりが必要なのかを考えることが重要なんです」

「家族機能のシェア」が始まっている

古市さんの問題意識は、「関係性の多重防護」という捉え方ともリンクする話だ。

前回筆者は、「世界の終末」に本気で備える米国の「プレッパー」と呼ばれる人々を紹介した(「第三次世界大戦に本気で備える『プレッパー』たちを知っていますか」)。彼らは「予備の予備」、「予備の予備の予備」にとことんこだわる、いわば「リスクヘッジの申し子」のような人々である。

彼らはこの「予備の予備」という発想を、当然ながら備蓄する物資だけでなく、人間関係にも応用している。社会システムが機能不全に陥る緊急事態を想定して、できるだけ多くの人々と協力関係を築いておく、というのがプレッパーたちの生活信条だからだ。

極端な例では、非常時に自分の妻の「予備」として子どもの世話をしてもらうことを前提に、「妻の妹と同居する」ケースさえあるという。

地域において分断と孤立が進行する日本の現状に対して、こうしたサバイバリズム(生存主義)的な態度で臨むとするなら、どうなるだろうか。特に、医療や福祉がフォローできない「関係の貧困」についてである。

前述した高齢者女性のように、日常的な「困りごと」を相談する相手がいなければ、致命的な事態が起こりうる。

既存の友人関係の見直しや、積極的に行事や趣味などを介した「縁づくり」に乗り出す、という具体的な解決策もある(これは異業種交流会の主催者や結婚相談所の関係者などから聞いた話だが、3・11以降、人間関係を見直す人が爆発的に増えたという。これも危機意識の一つの表れといえる)。

しかし、人付き合いが苦手だったり、濃密な人間関係に気後れする人も当然いるだろう。その場合に、古市さんが運営する「御用聞き」のようなサービスを活用するのは、至極現実的な選択となり得る(*1)。

つまり、小難しい言い方をするならば、すでに私たちの社会では「家族機能のシェア」が始まっている。顔の見える関係性に重きを置く、「お手伝い」のアウトソーシングともいえるかもしれない。

「助け合えない世界」を前提に

今後重要性が高まるのは、「家族」というもはや限界点に達した概念ではなく、個人の生き方に根差した「親密圏」(親密な関係を核として、ある程度持続的に互いの生への配慮を共有する他者と他者の関係性 *2)という概念なのだ。

それは、古市さんのいう「個人発のコミュニティ」とほぼ同義と思われる。

「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない」――自民党の改憲草案24条には、こう記されている。

この条文案には、すでに多くのメディアで「旧来の価値観の押し付けだ」とか、「社会福祉の削減を狙った、自己責任の正当化だ」といった批判がなされている。

だが、憲法草案の是非を問う以前に、現実問題として「家族で助け合う」という光景そのものが、今や実行不可能な絵空事になりつつある。「理想の家族像」を云々する以前に、このような「家族が助け合えない」実態をこそ、私たちは直視しなければならない。

