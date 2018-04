イギリスの人気男性グループ「ワン・ダイレクション」のハリー・スタイルズが、英マンチェスターで起きた爆発テロ事件の被害者を追悼するためにアリアナ・グランデの曲のカバーを披露した。

昨年5月にマンチェスター・アリーナで行われたアリアナ・グランデのコンサートで爆発が起き、22人が死亡、59人がけがを負った。

マンチェスター近郊のホームズ・チャペルで育ったハリーは、現地時間9日に行ったコンサートで「次僕たちが演奏するのは、僕が数年前に書いた曲だよ。アリアナ・グランデという歌手にあげたんだ。彼女は数回歌ってくれて、今から僕たちのバージョンを披露するよ。もし、参加できるなら、どうかしてください。僕は君たちと一緒だよ、マンチェスター」と話し、アリアナの「Just a Little Bit of Your Heart」のカバーをパフォーマンスした。

観客は22という数字とアリアナのトレードマークのうさぎの耳のモチーフの描かれた紙を持ち、22人の犠牲者をハリーと一緒に追悼していた。