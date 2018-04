NASAは2018年4月9日、4K解像度による月のツアー動画をYouTubeにて公開しました。







この動画では、月のクレーターや重力分布、存在する水、さらにはアポロ17号計画で降り立った場所など、さまざまな角度から月の詳細が学べます。なお、これら動画はNASAの月探査機「LRO(Lunar Reconnaissance Orbiter)」によって撮影されたものです。



トランプ政権下のNASAは宇宙ステーションなど低軌道での宇宙開発から、月への宇宙飛行士の派遣を含む衛星探査や惑星探査に軸足を移そうとしています。かつて1960年代〜1970年代に人類を熱狂させた月面の有人探査の興奮を、私達も味わえる日が遠からずくるかもしれません。



Image Credit: NASA’s Goddard Space Flight Center/David Ladd

(文/塚本直樹)