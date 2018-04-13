»°±º½ÕÇÏ¡ÖÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡×¿·ºî¤Ë»²Àï¡ª
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¤Î¥¿¥â¥ê¤È¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬¡Ö´ñÌ¯¤ÊÀ¤³¦¡×¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡ÖÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì'18½Õ¤ÎÆÃÊÌÊÔ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡£5·î12ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î»°±º½ÕÇÏ¤¬¥Ò¥å¡¼¥Þ¥óSFºîÉÊ¡ÖÌÀÆü¤Ø¤Î¥ï¡¼¥×¡×¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ë»°±º¤¬¼ç±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì 2011Ç¯½©¤ÎÆÃÊÌÊÔ¡×¤ÎÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÖJANKEN¡×°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¡£Æ±À³Ãæ¤ÎÎø¿ÍÌò¤òNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¡×¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿½÷Í¥¤Îº´µ×´ÖÍ³°á¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¡ÖÌÀÆü¤Ø¤Î¥ï¡¼¥×¡×¤ÏÆæ¤ÎÌô¤Î´ñÀ×¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤¿°ì¿Í¤ÎÀÄÇ¯¤Î¡È¥¿¥¤¥à¥ï¡¼¥×ÅªÂÎ¸³¡É¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£±Ç²è´ÆÆÄ¤òÌ´¸«¤ëÀÄÇ¯¡¦¾®ÎÓÊöÍº¡Ê»°±º¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼«¼çÀ©ºî±Ç²è¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ²ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÁá10Ç¯¡£Æ±µéÀ¸¤¬¤Þ¤È¤â¤Ê¿¦¤Ë½¢¤¡¢²ÈÂ²¤òºî¤ê¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢»´¤á¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¤ÎÍ§¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ°ì½ï¤ËÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥»ÖË¾¤ÎÎø¿Í¡¦¿ÜÆ£Í³µª¡Êº´µ×´Ö¡Ë¤«¤é¤â°¦ÁÛ¤ò¿Ô¤«¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÊöÍº¡£Ì²¤ì¤ÌÆü¡¹¤¬Â³¤¯¤¢¤ëÆü¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¤ÇÀº¿À²Ê°å¡¦±§Æ²¸ø¹¯¡ÊÁêÅç°ìÇ·¡Ë¤«¤éÆæ¤ÎÌô¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¦¥à¡×¤ò½èÊý¤µ¤ì¡Ä¡Ä¡£
¡¡»°±º¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡ØÌÀÆü¤Î¼«Ê¬¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï³èÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ©¤à¡Ù¤¿¤á¤Î¸»¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦³¤¹¾ÅÄ½¡¡Ë