アキバに来る人の大好きを集めた「第3回 秋葉原映画祭2018」が、東京・秋葉原のUDXシアターとアキバシアターの2会場にて、2018年5月3日(木)〜5日(土)の3日間にわたり開催される。

第3回 秋葉原映画祭2018

秋葉原映画祭(以下AFF2018)では、応援OK!合唱OK!声援OK!アフレコOK!と、ライブ会場にいるような鑑賞方法の発声上映を本年度も実施。AFFの特徴となった「発声上映」は、全15作品中9作品。日本映画歴代4位の興行収入250.3億円を達成した「君の名は。」の合唱上映をはじめ、発声上映が初となる「ノーゲーム・ノーライフゼロ」、女性の圧倒的支持を誇る「コードギアス 反逆のルルーシュ」は2本同時上映、京都アニメーションの最新作「中二病でも恋がしたい! -Take On Me-」や、「ONE PIECE FILM GOLD」「GODZILLA 怪獣惑星」の発声上映可能な6作品がラインナップ。

また、「ラブライブ」などで人気の声優・久保ユリカ初主演の実写映画「猫カフェ」、元AKB48野呂佳代主演「ハッピーメール」、吉川友主演「チャットレディのキセキ」など、新作映画3本を秋葉原映画祭にてプレミア上映。舞台挨拶も予定されている。

第3回 秋葉原映画祭2018上映予定作品(全15作品/発声上映9作品)

「君の名は。」※合唱上映

「ノーゲーム・ノーライフゼロ」※発声上映(初実施)

「中二病でも恋がしたい!-Take On Me-」※発声上映(初実施)

「コードギアス 反逆のルルーシュI興道」※発声上映(初実施)

「コードギアス 反逆のルルーシュ業斉察廣発声上映(初実施)

「KING OF PRISM PRIDE the HERO」※応援上映

「劇場版 マジンガーZ / INFINITY」※Z叫上映

「ONE PIECE FILM GOLD」※発声上映(初実施)

「GODZILLA 怪獣惑星」※発声可能上映(初実施)

※応援上映作品には、前説でMCが入ります。発声マニュアルも配布いたします。

「猫カフェ」主演:久保ユリカ(舞台挨拶あり)

「ハッピーメール」主演:野呂佳代(舞台挨拶あり)

「チャットレディのキセキ」主演:吉川友(舞台挨拶あり)

「それ 〜それがやって来たら…」主演:平松可奈子(舞台挨拶あり)

「夜明け告げるルーのうた」

「あさひなぐ」

