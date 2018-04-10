´Ú¹ñ¤ÇÀ¸ÅÌ½¸¤á¡¡¡ÖÊÐº¹ÃÍºÇ²¼°Ì¥ì¥Ù¥ë¡×¤Î²Ã·×³Ø±à
²¬»³Íý²ÊÂç½Ã°å³ØÉô
´Ú¹ñ¤Ç¸ØÂç¹¹ð¤·¤Æ¤Þ¤Ç¿Í½¸¤á¤ËÉ¬»à¤À¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä
¡Ö½Ã°å³Ø²Ê¤ÎÄê°÷140¿Í¤òËä¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á´¹ñ¤Ë17¤¢¤ë½Ã°å³ØÉô¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤ë²¬»³Íý²ÊÂç¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤ÏºÇ²¼°Ì¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¿äÁ¦Æþ»î¤Ç¤Ï¡¢Äê°÷21¿Í¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢193¿Í¤â¤Î¹ç³Ê¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²Ã·×³Ø±à¤¬¡ØÁêÅö¿ô¤Î¼Âà¼Ô¤¬½Ð¤ë¡Ù¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£²Ã·×³Ø±à¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤¹¤Ù¤ê»ß¤á¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ²¿¿Í¹ç³Ê¤µ¤»¤ì¤ÐÄê°÷¤ËÃ£¤¹¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¥°¥Á¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡Ê½Ã°åÀìÌçÍ½È÷¹»Ã´Åö¼Ô¡Ë
¡¡Âç³Ø¤ÎÀßÃÖÇ§²Ä¤Ëà×ÖÅÙá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤ò½ä¤ê¡¢ºòÇ¯ÆüËÜÃæ¤òÁû¤¬¤»¤¿²Ã·×³Ø±à¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾å¤Î¼Ì¿¿¤ÎÄÌ¤ê¡¢Æ±³Ø±à¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²¬»³Íý²ÊÂç½Ã°å³ØÉô¡Ê°¦É²¸©º£¼£»Ô¡Ë¤Î·úÀß¤Ï¤Û¤Ü´°Î»¡£¸å¤Ï4·î¤Î³«¹»¤òÂÔ¤Ä¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢´Î¿´¤Î³ØÀ¸¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡²Ï¹ç½Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¬»³Íý²ÊÂç½Ã°å³ØÉô½Ã°å³Ø²Ê¤ÎÍ½ÁÛÊÐº¹ÃÍ¤Ï55¡£¤¹¤°¾å¤ÎÍïÇÀ³Ø±àÂç¡ÊËÌ³¤Æ»¹¾ÊÌ»Ô¡Ë¤«¤é2.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤âº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÐº¹ÃÍ¤¬ºÇÄã¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥»¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂç³Ø¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ø¥Þ¥Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
¡¡²¬»³Íý²ÊÂç¤Î°ìÈÌÆþ»î¤Î¼õ¸³Æü¡Ê2·î1¡Á3Æü¡Ë¤ÏÂ¾Âç³Ø¤È¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Âç¤ò¼õ¤±¤ë¼Ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î½Î¤Ç¤Ï¡¢³ØÎÏ¤¬Äã¤¤»Ò¤Ç¤â²Ã·×³Ø±à¤¬Âè°ì»ÖË¾¤È¤¤¤¦À¸ÅÌ¤Ï¤Û¤Ü¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Î©ÃÏÅª¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¼«Á³Ë¤«¤Ê¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬ÎÉ¤±¤ì¤ÐÍïÇÀ³Ø±àÂç¤ò¡¢¼óÅÔ·÷¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤ÎËãÉÛÂç¡Ê²Ï¹ç½ÎÍ½ÁÛÊÐº¹ÃÍ60¡Ë¤ò»ÖË¾¤¹¤ë¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡²¿¤È¤«³ØÀ¸¤ò½¸¤á¤¿¤¤²Ã·×³Ø±à¤¬µçÍ¾¤Î°ìºö¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Î±³ØÀ¸¤ÎÂçÊç½¸¡£¼Â¤Ë¡¢Á´ÂÎ¤Î7Ê¬¤Î1¤Ë¤¢¤¿¤ë20¿Í¤ò¡ÖÎ±³ØÀ¸ÏÈ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ±³ØÀ¸½¸¤á¤Ë¤â¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ¤âÎ±³ØÀ¸¤¬¸«¹þ¤á¤ë´Ú¹ñ¤Ç¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÇÛ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ò¡Ç10Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤ò¼õ¤±¤¿ÎëÌÚ¾ÏËÌ³¤Æ»ÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤òÇÚ½Ð¡Ó¤È¤Îµ½Ò¤¬¸í²ò¤ò¾·¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈËèÆü¿·Ê¹¤«¤é»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢ºþ¤êÄ¾¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ç94Ç¯¤Ë1Ç¯´Ö²¬»³Íý²ÊÂç¤Î¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¿·¤·¤¯ÇÛ¤é¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤Î¤Ê¤¤Ê¿ËÞ¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡×¡Ê¥½¥¦¥ëÎ±³Ø¥»¥ó¥¿¡¼´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¡¢96²¯±ß¤â¤ÎÊä½õ¶â»Ù½Ð¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ¸µ¡¦º£¼£¤Î»ÔÌ±¤«¤é¤ÏÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤é¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç1000±ß°Ê¾å¤«¤«¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Ð¥¹¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç³Ø¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â¤Ê¤¤¡£º£¼£¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥Ñ¡¼¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë³ØÀ¸ÎÀ¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³ØÀ¸¤ò¸Æ¤Ù¤ë¤Î¤«¡×¡ÊÃÏ¸µÉÔÆ°»º¶È¼Ô¡Ë
¡Ö¿äÁ¦Æþ»î¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ²¼½ÉÀè¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Æ»Ò¤ò¾è¤»¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤³¤³¤Þ¤ÇÊÕîÁ¡Ê¤Ø¤ó¤Ô¡Ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡Ù¤ÈÀä¶ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿Æ»Ò¤Ï¡ØÍ½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÂ¾¤ÎÂç³Ø¤â¼õ¤±¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃÏ¸µ¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¡Ë
¡¡1·î21Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿»ÔÌ±¸þ¤±ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Ï¡¢½ªÎ»¸å¡¢¡Ö²¿¤âÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤È¡¢º£¼£»ÔÄ¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë½ÐÀÊ¼Ô¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£ÀâÌÀ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿°¦É²¸©µÄ¤ÎÊ¡ÅÄ¹ä»á¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÄ¹´üÅª¤Ë³ØÀ¸¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¤Ë¤Ï°ìÀÚÅú¤¨¤º¡¢¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤Î¤è¤¦¤ÊÆñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÂç³Ø¤ÎÀßÈ÷¤¬¤¤¤«¤ËÎ©ÇÉ¤«¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ØÀâÌÀ¤Ï¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥ê¥Ð¥¤ºî¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤«»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ËÜ»ï¤Î¼èºà¤Ë²Ã·×³Ø±à¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¤âÆþ»î¤Ø¤Î½Ð´ê´ü´Ö¤Ç¤¢¤ê»Ö´ê¼Ô¿ôÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë»ÔÌ±¤Îµ¤»ý¤Á¤òà×ÖÅÙá¤¹¤ëµ¤¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
PHOTO:²ÃÆ£¡¡·Ä¡Ê½Ã°å³ØÉô¡Ë¡¡2ËçÌÜ¼Ì¿¿¤ÏÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¥Ö¥í¥°¤è¤ê
¡ÊFRIDAY2018Ç¯2·î9Æü¹æ¡Ë