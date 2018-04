iPhoneのカメラをパノラマモードにして撮ると、時たま奇妙な写真が撮れることは数年前から知られている。

パノラマモードは本来、広大な風景を撮るためのもので、カメラ(iPhone)をゆっくり動かしながら撮影するのだが、その時に被写体が速いスピードで動いていると、上のような奇怪な姿になってしまうらしい。

これまでは、胴の長い犬や猫、寸詰まりの人間など、見てあまり気持ちの良くない写真がTwitterで話題になっていたが、最近ではもっと可愛らしい、ユーモラスなトレンドが生まれている。下にあるのがその1例だ。

Ohhhh! So the panorama feature on your pocket phone is to create cute little autos when you scan a freeway with it.

Doi! pic.twitter.com/qM0NHTB84n

- peanut section (@vaguefrisbee) 2018年4月8日