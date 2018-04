北朝鮮の国営メディアは10日、最高指導者の金正恩・朝鮮労働党委員長が初めて公の場で米朝首脳会談に言及したと伝えた。3月に米朝会談に応じる意向を表明したドナルド・トランプ米大統領は9日、「5月か6月初め」に金委員長と会う予定だと述べた。北朝鮮はこれまで、米朝会談について言及してこなかった。

国営朝鮮中央通信(KCNA)によると、金委員長は党幹部との会合で、米国との対話の「見通し」について言及した。委員長は、「現在の南北関係の進展と、米国との対話の見通し」に触れたという。

一方でトランプ大統領は9日、「5月か6月初め」に金委員長と会う予定だと話した。これに先立つ一部報道は、政府筋の話として、米政府が首脳会談に向けて北朝鮮と接触していると伝えていた。

首脳会談の日程はまだ不透明なままだ。もし実現すれば、現職の米国大統領が北朝鮮の最高指導者と会うのは初めてのことになる。

3月初めに韓国特使団が平壌を訪れて金委員長と会談した後、ホワイトハウスを訪れ、「トランプ氏は情報の伝達を感謝し、恒久的な非核化を達成するために、金正恩氏と5月までに会うと語った」と記者会見で述べた。

