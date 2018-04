デスクワークは孤独な作業になりがち。

「誰だってこんなデスク友が欲しいはず!」と人気を呼んでいた、かわいい相棒をご覧ください。

Everyone should have a desk buddy



わわっ。

赤ちゃんのときも、立派に育った後も、変わらず同じポジション。

こんな相棒がいてくれたら、楽しく机に向かえますね。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●自分はデスクの友にオカメインコを飼っていた。

書きものをしていると、手首に乗ってきてウトウトしながら腕の動きに合わせて上下に動いていた。

パソコンの前に移ると腕に這い上がってきて、頭を髪の毛に寄せて寝ていた。あのインコが恋しいよ。

[画像を見る]

(参照:オカメインコ)



↑なんてかわいい。緑のインコを飼っていたよ。

のんびりタイムには頬を載せてきて寝ていたよ。超リラックスできるんだ。



↑ちょうど緑のインコの赤ちゃんをゲットしたところ。早く心地よい関係になるくらい育ってほしいな。



●セーターにこだわりが強そう。



↑セーターについてコメントしたくなったのは自分だけじゃなかったんだ。



↑いや、真面目に、どこでこんな個性的なセーターをゲットするだろう。



●左利きだね。



↑自分はいつも会議のときには誰が左利きかチェックする。



↑映画、テレビ、舞台などで誰が左利きか、いつも気づくよ。仲間を探しているかのように。



●かわいい猫は見飽きたと思うたびに、またかわいいのが見られる。



●これがオレのデスク友。

[画像を見る]



●完全にかわいらしさだ。



●なんてお行儀のいい猫なんだろう。うちのデスク友は、自分のヒザよりもデスクの上のほうが気に入っている。あと書類やキーボードの上も気に入っている。



こんなにおとなしいデスク友がいたら、作業がはかどることでしょう。

実際は、邪魔してくる友も多いのですけどね。