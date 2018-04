01.

今よりずっと視野が広くなる

02.

挑戦が好きになる

03.

“あなたの視点”を手に入れる

04.

新しい親友ができる

05.

自分にとっての「違和感」を見つけられる

06.

直感を頼れるようになる

07.

自分の軸が見つかる

Licensed material used with permission by Elite Daily