歌手のゼイン・マリクが、今月12日に新曲を発表するようだ。

ゼインはインスタグラムの投稿をすべて削除し、まるでスパイ映画の予告編のような動画を公開。「04.12.18」と投稿した。そのため、ゼインが現地時間12日に新曲を発表すると予想されている。

ソーシャルメディアの投稿を削除し、新曲を発表したことで話題になったのは歌手のテイラー・スウィフト。昨年8月にインスタグラム、ツイッター、フェイスブック、タンブラーなど、プロフィール写真も含めてすべてのソーシャルメディアの投稿を削除し、その後ヘビが動いている動画を公開して、新曲「Look What You Made Me Do」を発表していた。「Look What You Made Me Do」は過去の自分と決別するメッセージも込められていたようで、テイラーが過去の写真を削除したのはそういった意図があったと言えるだろう。

ゼインは2015年3月に人気グループ「ワン・ダイレクション」を突然脱退し、ソロ活動をスタート。2016年3月にデビューアルバム「Mind of Mine」をリリースした。また、ゼインは昨年9月に「Dusk Till Dawn」をリリースしている。ゼインがどんな新曲を発売するかたのしみだ。