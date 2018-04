酔った勢いで、体長3メートルはあるとされる巨大 ワニ のいるプールに飛び込むという危険極まりない行為をした男性。ワニに襲われた男性は、腕を食いちぎられるも九死に一生を得たという。『Daily Star』『The Sun』などが伝えている。ザンビアの首都ルサカに住むコリン・ミラーさん(21歳)は、 ジンバブエ で行われる友人の結婚式に招かれていたため数日前から現地入りし、レストラン「Victoria Falls Brewig Co.」で友人らと一緒に酒を酌み交わしていた。酔っ払ったコリンさんは3月29日の午後9時頃、突然レストラン厨房の窓から出て、防御フェンスをよじ登り隣の敷地内のプールに飛び込んだ。そこには体長3メートルほどの3匹のナイルワニが飼育されており、飛び込んだコリンさんを餌と勘違いして瞬時に襲いかかった。目撃者らによると、1匹のワニがコリンさんの腕を食いちぎり、もう1匹が頭部に食らいついて激しく揺さぶっていたという。頭部が食いちぎられる寸前のところで、そのワニがコリンさんの腕を食いちぎったワニの後を追いかけたため、コリンさんはかけつけた2人の男性になんとか救助された。コリンさんを救ったのは、コリンさん同様に結婚式の招待客として来ていた男性とレストランで働いていたスタッフだった。勇敢な2人は、水中のワニがコリンさんの腕の奪い合いに夢中になっている間、血で染まったプールからコリンさんを引き上げ、フェンスの外へと移動させた。その後コリンさんはチノティンバ・メディカルセンターへと運ばれ、更なる治療のために救急ヘリにて南アフリカの病院へ搬送された。左腕を失い複数の肋骨骨折、頭部損傷を負ったものの九死に一生を得たコリンさんは今も入院中だが、容態は安定しているという。コリンさんが出席する予定だった結婚式は予定通り行われたようだ。酔った勢いでのコリンさんの危険すぎる行為に、目撃者は「ワニは男性が飛び込むと瞬時にして捕らえにかかったよ。でも彼は助かってラッキーだった。事態に気付いた2人の男性が素早く救助に尽力してくれたからね」と話しており、「Victoria Falls Brewig Co.」のマネージャーもこのように声明文を発表した。「29日木曜の夜、客のひとりが故意にフェンスを乗り越え、危険を顧みずワニが飼育されているプールに飛び込みました。当店で働いているスタッフを含む2名の勇敢な男性により救助されたと確認しています。」このニュースを知った人からは「この男性、酔っ払っててなんで腕がないのかも覚えてないかもね」「だから酔っ払うとロクなことがない」「よくも命が助かったもんだ」「レストランの隣にワニのプールがあるっていうのもどうかと思うけど」といった声があがっている。画像は『Daily Star 2018年4月4日付「‘Drunk’ tourist jumps in crocodile infested pool and gets arm RIPPED OFF」(CHRONICLE.CO.ZW)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)