No Mew was ever found under the truck, but real way was almost as crazy as those rumours were. pic.twitter.com/ktjSwT23ey— Just (@Just1of) 2017年11月6日

roses are red

violets are blue

under this truck

you'll find a mew pic.twitter.com/VmOBcmzaRv— Titanium (@TommyWeber88) 2018年2月14日

Those rumors 20 years ago were true.#PokémonGO #Mew #Truck pic.twitter.com/b7X3zA3JOa— Jairo Alchem1st Contreras (@Alchem1stX) 2018年3月31日

So after all those years the rumours are true; Mew was under a truck! @PokemonGoApp @pokemonpodcast #PokemonGo #Mew pic.twitter.com/MLyY3vMNMh— Dave Scott (@LonelyGod) 2018年4月1日

Mew was under the truck! #PokemonGo #FindMew I’ll post a video on the encounter soon! pic.twitter.com/SqyLjm4e7W— Vinson (@VinsonIsMe) 2018年4月1日

@PokemonGoApp @NianticLabs Looks like the rumors true! Mew WAS hiding under that truck by the S.S. Anne! Thanks for a fun couple of days finding this awesome Pokemon, it truly was an adventure. #PokemonGO #Mew pic.twitter.com/2yCEv3R2OU— Brady Bourgeois (@BradyBourgeois1) 2018年4月2日

Mew was under a truck after all! pic.twitter.com/n8tPMbf6W5— Connor (@1337_Connor) 2018年4月2日

Got my Mew, and my Mew under the truck next to the “S.S. Anne “ shot! All is good! pic.twitter.com/XtDdH4GEuw— Bobby ❖ PKMN Snaps (@PKMNSnaps) 2018年4月5日

You're Welcome Reddit. I took a picture of Mew under a truck, per the original games. https://t.co/1zR5OP0lR3 pic.twitter.com/r1UwhyT7XZ— Pokemon Go Snaps (@gosnaps) 2018年4月2日

2018年3月末に新要素「 ポケモン リサーチ」が追加された ポケモンGO 。このポケモンリサーチの一種である「スペシャルリサーチ」では、ポケモンのさまざまな謎へ迫ることができるストーリーを楽しむことが可能で、あの幻のポケモン・ミュウを探すこともできるそうです。そんなわけでついにポケモンGOに姿を現わし始めたミュウですが、その姿が初めて確認された「ポケットモンスター 赤・緑」時代、「サント・アンヌ号の端にあるトラックの下にミュウが隠れている」というウワサが流れていたそうで、ポケモンGOでのミュウ登場により20年以上前のウワサが本当になったと海外の古参ポケモントレーナーたちが大喜びしています。毎日の冒険がもっと楽しくなる 新要素「ポケモンリサーチ」が登場!|『Pokémon GO』公式サイトhttp://www.pokemongo.jp/topics/123/「ポケットモンスター 赤・緑」が登場した当時、「サント・アンヌ号の港からアメリカへ行ける」や「ポリゴンを持っていると不幸になる」、「サファリパークの透明人間」などの真偽不明のウワサや、ポケモンをレベル100にする裏技や152匹目のポケモン「けつばん」をゲットする裏技などは、すべて友達から友達へと口伝で広がっていきました。そんなウワサのひとつに、「サント・アンヌ号の端にあるトラックの下にミュウが隠れている」というものがあります。どこの誰の間で広まったウワサかは不明ですが、Red Bull Gamesや……騙されてはいけない『ポケモン』 都市伝説 海外ゲームメディアのKotakuでも「当時は何人かのプレイヤーがトラックの下にポケモンがいると信じていた」という内容で記事になっています。That Time Some Players Thought Mew Was Under A Truck In Pokémonまた、Twitter上でも昔のウワサを思い出して「トラックの下にミュウがいるはずなんだけど……」とツイートするポケモントレーナーがしばしば登場しています。「トラックの下でミュウを見つけられる」そんなウワサが広まってから20年以上の月日が経過した2018年。ポケモンGOでミュウが出現するようになったことで、大昔のウワサを事実にするべく、多くのポケモントレーナーが「トラックの下にミュウが隠れている」ことを実証する画像をSNS上に投稿しています。「20年前のウワサは真実だった」と、トラックの下でミュウを見つけて一言。「何年もの間ウワサされていたことは真実だったんだ、ミュウがトラックの下にいるよ!」と、自身が幼少期に信じていたウワサを現実のものにした@LonelyGodさん。「ミュウはトラックの下にいる!」「ウワサは本当だった!ミュウはサント・アンヌ号そばのトラックの下に隠れている!この数日は素晴らしいポケモン(ミュウ)のおかげで本当に楽しかったし、これこそ本物の冒険でした、ありがとう」と、NianticとポケモンGOに感謝するトレーナーも。「結局、ミュウはトラックの下にいたよ!」「ミュウをゲットしたんだけど、僕のミュウはサント・アンヌ号のそばに止まっていたトラックの下にいたよ!」と、わざわざサント・アンヌ号風の客船のそばで撮影した写真をツイートする人も。中には「元のゲームに基づいて、トラックの下でミュウの写真を撮った!」とツイートする人も。