「スフィンクス(英名:Sphynx)」という種類のネコをご存じであろうか。極めて薄い産毛はあるもののなでるような体毛は生えておらず、ヒゲもない。スイスの女性がSNSに発信するそんなスフィンクスの愛猫の写真や動画が今、“あまりにも怖い!”と話題になっている。『BrainCharm』『Metro.co.uk』などが伝えている。



話題のネコはスイスでご主人のサンドラ・フィリッピさん(45)と仲良く暮らしている現在5歳の“ジェルダン(Xherdan)”君。なぜかいつも不機嫌な顔をしており、カメラを向けるとさらにシワを寄せて怒りに満ちた表情になってしまう。ネコの写真といえば可愛いのが定番。それだけに「こんな面白いネコがいたとは」とむしろ評判になり、インスタグラムでは5,000人がフォローしているそうだ。



「ジェルダンはいつも私たちを笑わせてくれます。こんな美しい子はそうそういません。本当にユニークで素晴らしい子。心から誇りに思っています」と褒めちぎるサンドラさん。インターネットの広告記事でジェルダンを見つけた時の気持ちについて、「この子のシワシワでピンクの肌は桃のように美しく、ターコイズブルーの目は海のような青さ。私は一瞬にしてハートを射抜かれ、すぐ里親に志願しました」と語っている。



実はサンドラさん宅にはスフィンクス・ネコがほかにも2匹いる。ツルンとした体表と顔にシワを寄せるのはどのネコも共通だが、澄んだ水色の瞳の美しさ、そして怒った表情の迫力にかけてジェルダンの魅力は別格だそうだ。スフィンクス・ネコは人なつっこく陽気で活発。また体毛がないうえに体温が高く、温度差に弱いため室内飼いがマストとなる。体の表面に浮いてくる皮脂をまめにふき取る必要があるという。



画像は『BrainCharm 2018年3月27日付「Cat That Can’t Stop Looking Angry Is Surprisingly The Most Loving Feline Around」(Image Via Sandra Filippi)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 Joy横手)