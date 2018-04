世界最高峰のダンサーが、2分で魅せる感動。技術力だけではない、ダンサーたちのストーリーがここに―。世界トップクラスのダンサーたちが競い合う、ハイレベルなダンス大会「ワールド オブ ダンス」が、2018年4月9日より毎週月曜日20:00〜より日本放送開始となる。

本番組は、世界中から集まる出場者たちのハイレベルなパフォーマンスと、豪華審査員、そして優勝賞金など、全てが世界最大・最高級と謳われた大ヒット番組。審査員を務めるのは、アーティストであり、女優やモデルとしても活躍する、自身も“表現者”のジェニファー・ロペス。さらに、歌手NE-YOや、ダンサーであり俳優でもあるデレク・ハフら3名。

番組では、18歳以下のジュニア部門、4名以下のアッパー部門、5名以上のチーム部門の3つに分かれ、ダンサーたちが競い合う。80点以上を獲得すれば予選通過、次のステージへ。そしてフィナーレでは、各部門のチャンピオン達が、賞金100万ドル(約1億円)をかけて、最後のバトルを繰り広げる。

ジェニファー・ロペスが「大ファン」の双子ダンサーはビヨンセのバックダンサーも務める大物!

レ・ツインズは、パリ出身の28歳の双子のダンサー。ストリートダンスがきっかけでJAY-Zやビヨンセから「youtubeを見た」と連絡を受けたことから人生は一変したそう!審査員の1人のジェニファー・ロペスも「2人のユニークなスタイルのファン」だと大興奮!

NE-YOが「まさに釘付け」になる忍者ダンサーらが登場!

チーム部門に登場するKinjaz(キンジャズ)のメンバーの多くはアジア系の2世だそう。彼らの忍者をイメージしたパフォーマンスに審査員のデレクは「まるで映画のようだった」、NE-YOは「まさに釘付け」、ジェニファー・ロペスは「もっとちょうだーい!!みたりない!」と大絶賛!

ジェニファー・ロペスに憧れる少女に感動!

ダンスの実力はもちろん、そのダンスの表現に繋がる彼らの過去や熱い想いなども見え、見ているころちらも思わず泣きそうになることも。特にジュニア部門に登場するジェニファー・ロペスに憧れる11歳のダイアナ・ポンボのシーンは、感動すること間違いなし!憧れのジェニファー・ロペスに自分の言葉で思いを伝えるシーンでは、思わず涙ぐんでしまうこと必見!

年齢も国籍もダンスの種類も関係ない、まさに「ワールド オブ ダンス」。日本人もパフォーマーとして出演する本番組は4月9日から放送開始!

■「ワールド オブ ダンス」

Dlifeにて4/9(月)20:00〜より日本初放送

全国無料のBSテレビ局・Dlife(ディーライフ/チャンネル番号:BS258)

