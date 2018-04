今年1月にソロ初来日を果たした元フィフス・ハーモニーの歌手カミラ・カベロが、カナダでキックオフする「Never Be the Same」初ソロツアーに先がけ、自身のインスタグラムでセクシーな生足を披露しながら、ツアーで販売するグッズを写真で紹介した。2016年にガールズグループ「フィフス・ハーモニー」を脱退したカミラ。全米アルバムチャート初登場1位を記録した初ソロアルバム『カミラ』を引っ提げ、現地時間9日にカナダのバンクーバーを皮切りに、北米、イギリス、オランダで20公演を予定している。その公演で販売されるグッズの中から、カミラが選んだのは黄色のスウェットパーカー。パーカーの胸元と袖には「NBTS」「NEVER BE THE SAME」とツアー名が入っている。白い壁にもたれたカミラは、アンニュイな雰囲気で小麦色の素足をさらしている。二枚目の写真ではキュートな後ろ姿も披露した。一部からはジャスティン・ビーバーの「パーパス」ツアーのパーカーに似ているという声が上がっているが、写真を見たファンからは「このパーカーが欲しい」「ステキね」「美しい」と好感触のコメントが寄せられている。引用:https://www.instagram.com/p/BhBkaatgCso/