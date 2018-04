テレビドラマ「グッド・ワイフ」のスピンオフドラマ「The Good Fight(原題)/ ザ・グッド・ファイト」に、オリジナル版のキャラクター、ルモンド・ビショップが登場するとDeadlineが報じた。

マイク・コルター演じる麻薬ディーラーのビショップは第1シーズンの終わりにゲスト出演して以降、重要なキャラクターとなり、シリーズを通して21エピソードに顔を出している。最後に登場したときには刑務所に入っていたが、その後のストーリーが「The Good Fight」で語られる。

マイクは「グッド・ワイフ」後にNetflixのMarvelシリーズでルーク・ケイジ役に大抜てきされ、ブレイク。6月には「Marvel ルーク・ケイジ」の第2シーズンが配信される。現在は、「THIS IS US 36歳、これから」のクリッシー・メッツ主演のテレビ映画『ザ・インポッシブル(原題) / The Impossible』を撮影中で、ギュイ・ナッティヴ監督の映画『スキン(原題) / Skin』への出演も決まっているという。(澤田理沙)