ハリウッドで一大スキャンダルを巻き起こした実話の裏側を映画化し、第90回 アカデミー賞《脚色賞》ノミネートを始め、映画賞レースを席巻している話題作『モリーズ・ゲーム』が、2018年5月11日本公開となる。この度、数々の有名セレブが虜となった伝説のポーカールームで、4人のプレイヤーを一挙紹介する特別映像が解禁された。

本作は『ソーシャル・ネットワーク』 アカデミー賞、ゴールデン・グローブ賞を受賞し、『マネーボール』 、『スティーブ・ジョブズ』と、栄光を手にした実在人物の知られざる裏側に光を当ててきた天才脚本家アーロン・ソーキンが、綿密なリサーチと独自のキャラクター造形を描き、ジェシカ・チャステインを主演に迎え、自らの脚本で待望の監督デビューを果たした作品。

その名を聞けば、世界中の誰もが知っているハリウッドスターや映画監督、一流スポーツ選手にミュージシャン、さらに大物実業家までが顧客リストに並ぶ、エクスクルーシブなポーカールームが実在した。中にはレオナルド・ディカプリオ、ベン・アフレック、トビー・マグワイアらが参加していたと複数のメディアが伝えている。賭け金の最低額は1万ドル(100万円相当)だが、どんなにキャッシュを積んでも、オーナーからの招待がなければ覗くことも許されない。まるで都市伝説のようなサロンのオーナーは、何の後ろ盾も持たない26歳の独身女性、モリー・ブルームだ。

今回解禁された映像では、モリーのポーカールームで常連となるプレイヤー4人が一挙に紹介される。本作に登場するプレイヤーたちは全て実在の人物がモデルになっており、華々しいセレブを始め、映画プロデューサーや実業家たちは伝説のポーカールームの虜となった。

映像に登場する1人目はカギを握る存在、プレイヤーX。有名俳優であり、人を惹きつける魅力のある彼とプレイしたいという人々は後を絶たない。しかし彼には、相手を負かし掛け金を奪うことを信条とする裏の顔がある。オーナーのモリーにも最初は好意的に手助けするのだが、その裏には冷酷な勝負師としての顔があり、やがて邪悪さの片鱗が垣間見えてくる。続いて、オーナーであるモリーの美貌に惹かれ、家族がいる身でありながら旅行に誘う世界的ロックスター。だが、クライアントとの男女関係は御法度とするモリーは、彼の誘いを断固として断る。実はプレイヤーからの告白は7度目で、モリー目当てでポーカールームに訪れる客も数多い。そして、「最弱」とされる実業家ブラッド・マリオン。ポーカーの才能がなく、毎週10万ドルを失いながらもその腕は上達しない。やがて他のプレイヤーの餌食になってしまう。ブラッドは7億ドルの資金があるというのだが―。最後はダグラス・ダウニーという人物。「すべてを終わらせる男」とされている。酔っ払いで普段はたわいもない話をしているが、ある日モリーにロシア人プレイヤーを紹介したことによって、モリーの人生を大きく変えてしまうのだが…。

トップアスリートとして衝撃のアクシデントから一転、ポーカーゲームの経営者へと華麗に転身したモリー・ブルーム。セレブたちを虜にした伝説のポーカールームを仕切った彼女の前に現れたクライアントたちとの攻防は、まさに手に汗握る究極の心理戦。天才脚本家アーロン・ソーキンが、行動する女優ジェシカ・チャステインを主演に迎えて描く、≪勝つために生まれた女≫の感動の逆転ドラマ『モリーズ・ゲーム』は、5月11日全国ロードショー!

■『モリーズ・ゲーム』

2018年5月11日 全国ロードショー

配給:キノフィルムズ

(c) 2017 MG’s Game, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.