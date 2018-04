<シルク・ド・ソレイユ出演経験に、ハリウッドスターのトレーニング指導もやっていた。ロシアの軟体スターは嵌められたのか?>

「世界一柔軟性のある男性」として2002年にギネス記録に認定された経験のあるロシア人、ムフタル・グセンガジエフ(53)。カナダの独創的なサーカス団「シルク・ド・ソレイユ」に出演するなど、柔軟性を武器にエンターテインメント界で長年にわたり活躍してきた。

しかし、近年は華やかな表舞台から姿を消していた。2015年、グセンガジエフに小児性愛者の疑いが掛けられてから、鉄格子の中で生活していた。



