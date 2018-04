2017年11月、閉店後の マクドナルド へ忍び込み、ドリンクや食材、現金を盗んだ容疑で逮捕された女。その予備審問が、このほど米メリーランド州ハワード郡で行われた。女には3か月間の実刑判決が言い渡されたという。『Baltimore Sun』『Fox News』などが伝えている。2017年11月5日の深夜1時過ぎ、メリーランド州ハワード郡コロンビアにあるマクドナルドにひとりの女が押し入った。同州スプリングデールに住むジェシカ=マリー・クロス(27歳)は、閉店したマクドナルドのドライブスルーの窓が開いていることに気付き、中に誰もいないことを確認すると、前のめり状態でドリンクマシーンから飲み物を注ごうと試みた。何度か失敗するも、ソフトドリンクを紙コップに入れることに成功したクロスは、今度は窓からよじ登って店内に侵入、入れたばかりのドリンクに蓋をして店の奥へと消えた。その後、着ていたシャツで頭部を覆い隠しダンボール箱を抱えて再び現れたクロスは、箱をドライブスルーの窓際に置くと店を出て窓の外に回り、再び箱を抱えて立ち去った。ドライブスルーの窓が見渡せるところに設置された監視カメラがこの一部始終を捉えており、カメラのタイムスタンプによるとクロスは35分ほど店内で過ごしていた。この間クロスは食べ物だけでなく、現金も盗んでいたようだ。翌朝、出勤してきた従業員が事務所のドアが開いておりレジスターが荒らされていることに気付いた。更に現金1,400ドル(約15万円)が消えていたため警察に通報。ハワード郡警察は、監視カメラの映像と車両管理局の登録写真を比較し、クロスが白のヒュンダイを所有していることを突き止め、身元を割り出した。今年4月2日に行われた予備審問で強盗と 窃盗 の罪を認めたクロスには、3か月の懲役刑と3年以上の保護観察処分が言い渡された。保護観察中には、薬物とアルコール依存治療や精神疾患治療も義務付けられたという。ちなみにクロスは、現金以外にバーガーやポテト類も盗んだことから、ハワード郡警察にハンバーガーとバーグラー(泥棒)を文字って“ハンバーグラー”というあだ名をつけられていたようだ。画像は『Fox News 2018年4月3日付「‘Hamburglar’ sentenced to jail after breaking into Maryland McDonald’s」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)