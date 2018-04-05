¾¯½÷Ì¡²è¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®¤¯¸ì¤ë¡È¶»¥¥å¥ó¡É¤Ê¤é¤Ì¡Èµ´¥¥å¥ó¡É¤·¤¿¼Â¼Ì²½¥·¡¼¥ó4Áª¡ÚºÂÃÌ²ñ¡Û
¾¯½÷Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤¬Áê¼¡¤°ºòº£¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯½÷Ì¡²è¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ïµ¯¤³¤ê¤¨¤Ê¤¤»×¤ï¤º¡È¥¥å¥ó¡É¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¾¾ìÌÌ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤¬¾ï¡£
¡Ú¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¡ÛÊ¿Ìî»çÍÔ¤Ï¿À¤Ã¤Æ¤ë!? ±Ç²è¡Øhoney¡Ù»£±Æ¸½¾ìÎ¢ÏÃ
½÷»Ò¤Î¿´¤ò¶»¥¥å¥ó¤µ¤»¤ë¾¯½÷Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¾¯½÷Ì¡²è¥Õ¥¡¥ó¤¬ ¡È¶»¥¥å¥ó¡É¤òÄÌ¤ê¤³¤·¡¢»×¤ï¤º¡Èµ´¥¥å¥ó¡É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼Â¼Ì²½¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¤¹¤ëºÂÃÌ²ñ¤ò·è¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ºÂÃÌ²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡ÚH¤µ¤ó¡Û¾¯½÷Ì¡²è¤¬Âç¹¥¤¤ÇÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤ò°¦ÆÉ¡£¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤ì¤ÐÉ¬¤º·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤È¤¤¤¦À¸¿è¤Î¥Õ¥¡¥ó¡£ºÇ¶á¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆ£°æÄ¾¿Áª¼ê¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡ÚM¤µ¤ó¡Û»Ð¤Î±Æ¶Á¤Ç¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î»þ¤«¤é¾¯½÷Ì¡²è¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½÷»Ò¡£3¿Í¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤ÎÃÎ¼±ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤Ï²»³Ú³èÆ°¤ä³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¾¯½÷Ì¡²è¤«¤é¼õ¤±¤ë±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤é¤·¤¤¡£
¡ÚI¤µ¤ó¡Û¾¯½÷Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì²½°Ê³°¤Ï²¿¤Ç¤â´Ñ¤Á¤ã¤¦±Ç²è¹¥¤½÷»Ò¡£º£²ó¤Ï¾¯½÷Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò2¿Í¤Ë¶µ¤ï¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤Î3¿Í¤Î½÷»Ò¤¬¡¢¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤¿¾¯½÷Ì¡²è¤«¤é¡Èµ´¥¥å¥ó¡É¥·¡¼¥ó¤ò¹Í»¡¡£¾¯½÷Ì¡²è¤¬Âç¹¥¤¤ÊH¤µ¤ó¡¢M¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢I¤µ¤ó¤Ï³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤¤½Ð¤»¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
Ä¶ÌÜÇò²¡¤·¡ª¤Ê¡Ö¾¯½÷Ì¡²è¤Î¥É¥é¥Þ²½¡×
I¤µ¤ó¡§¤â¤È¤â¤È2¿Í¤¬¾¯½÷Ì¡²è¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¥¥Ã¥«¥±¤Ã¤Æ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¡©
H¤µ¤ó¡§»ä¤Ï¹â¹»¤Î»þ¤Ë¥¯¥é¥¹¤Ç¾¯½÷Ì¡²è¤òÍ§Ã£Æ±»Î¤ÇÂß¤·¼Ú¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿¤é¤Þ¤ó¤Þ¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡£¤½¤³¤«¤é¡Ö¤³¤ÎÌ¡²è¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡¼¡ª»ä¤â¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£
M¤µ¤ó¡§»ä¤Ï»Ð¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤«¤Ê¡£»ä¤¬¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î»þ¤Ë»Ð¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Ç¡£
Åö»þ¡¢»Ð¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥é¥Ö¡ù¥³¥ó¡×¤È¤«¡ÖNANA¡×¤È¤«¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤é¤·¤¿¤éÂç¿Í¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¿§¡¹¤Ê¾¯½÷Ì¡²è¤òÆÉ¤ßµù¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¤½¤ì¤³¤½¡¢¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§²ÖÃË¡Ë¤È¤«¡£º£ÅÙ¡¢¥É¥é¥Þ(¡Ö²Ö¤Î¤ÁÀ²¤ì¡Á²ÖÃË Next Season¡Á¡×)¤â»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡ª
I¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢Æ»ÌÀ»ûÌò¤À¤Ã¤¿¾¾ËÜ½á¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö99.9-·º»öÀìÌçÊÛ¸î»Î- SEASON¶¡×¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¡¢±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÇä¤ê¾å¤²ÅÁÉ¼¤Ë¡ÖRUI HANAZAWA¡×¤È¡ÖSUSUMU MAKINO¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤ÆTwitter¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í¡Ê¢¨¤¤¤º¤ì¤â¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¾Á°¡Ë¡£
M¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤½¤¦¡ª¡Ö²ÖÂôÎà¤È¤Ä¤¯¤·¤ÎÄï¤¬¥¬¥½¥ê¥óÇã¤¤¤ËÍè¤Æ¤ë¡ª¡ª¡ª¡×¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£
H¤µ¤ó¡§»ä¤â¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¡Ö²ÖÃË¡×¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤â¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤ß¡ª
º£¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡Öhoney¡×¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤ëÊ¿Ìî»çÍÔ¤¯¤ó¡ÊKing & Prince¡Ë¤¬¡¢¿À³ÚÌÚÀ²¡Ê¤«¤°¤é¤®¤Ï¤ë¤È¡Ë¤ò±é¤¸¤Æ¤Æ¡¢Èà¤ÈÃæÀîÂç»Ö¤¯¤ó±é¤¸¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÃÚÅ·ÇÏ(¤Ï¤»¤Æ¤ó¤Þ)¤ÎÆó¿Í¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ë¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¦¡¦¡¦¡Ê¾Ð¡Ë
I¤µ¤ó¡§»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤Ã¤Á¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¤È¤³¤í¤ÇËÜÂê¤À¤±¤É¡¢H¤Á¤ã¤ó¤¬ºÇ¶á´Ñ¤¿Ãæ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©
H¤µ¤ó¡§»ä¤Ï¡Ø¹õºê¤¯¤ó¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡Ø¹õºê¤¯¤ó¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù
¹â¹»¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÖ±©Í³±§¤Ï¡¢¡Ö¹õ²¦»Ò¡×¤³¤È¹õºêÀ²¿Í¤ËµÕ¤é¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Èà¤«¤éÈ³¤È¤·¤Æ¥¥¹¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹õºê¤Î¡ÈÉþ½¾¡É¤ËÄñ¹³¤¹¤ëÍ³±§¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÈà¤Ë¿´¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£2016Ç¯¡¢ÃæÅç·ò¿Í¡¢¾®¾¾ºÚÆà¤é¥¥ã¥¹¥È¤Ç±Ç²è²½¡£
¡Èµ´¥¥å¥ó¡É¥·¡¼¥ó¤Ï¡ÄÅÁÀâ¤Î¡È¼ª¥«¥×¡É¡©
H¤µ¤ó¡§¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¹õºê¤¯¤ó¤Ï¡¢Ä¶¥ÉS¤Î²¶ÍÍ·ÏÃË»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¼Ô¤Ç½÷»Ò¤¿¤Á¤â¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ã¤ÆÈà¤Ë½¾¤¦Ãæ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÍ³±§¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤«Ê¹¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿È¯¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤·¤¿¤é¹õºê¤¯¤ó¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¡¢µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¥¥¹¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¡£
¡Ö¤¨¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡©¡×¤È¤¤¤¦¤«¡¢´¶¾ð¤È¤«Á´ÉôÌµ»ë¤·¤Æ¤Î¥¥¹¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¡ª
I¤µ¤ó¡§¤³¤ì¤Ï¡Ä¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÃç¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡©
H¤µ¤ó¡§¤Ê¤¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡ÖÇò²¦»Ò¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÇò²Ï¤¯¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÃË»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢Í³±§¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤Ã¤Á¤ÎÈà¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¹õºê¤¯¤ó¤«¤é¥¥¹¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¡£¾¯½÷Ì¡²è¤Ã¤Æ´¶¾ð¤¬Âç»ö¤¸¤ã¤ó¡ª
ÄÌ¾ï¤Ï¤ª¸ß¤¤¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÄÌ¤¸¤Æ½é¤á¤Æ¥¥¹¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¹õºê¤¯¤ó¤ÏÍ³±§¤Á¤ã¤ó¤Èµ¤»ý¤Á¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡ÖÈ³¤À¡×¡ÖÉþ½¾¤·¤í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¥¥¹¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
M¤µ¤ó¡§¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤µ¤ì¤¿¤é¡¢Èà¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡£
H¤µ¤ó¡§¤½¤¦¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£ºÇ½é¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Ï1´¬¤ÎÆ¬¤ÎÊý¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¹õºê¤¯¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¤Ë¤â¤Þ¤¿¤¹¤°¤Ë¥¥¹¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¡£
Í³±§¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö»ä¡¢¤¢¤ó¤¿¤Ê¤ó¤ÆÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤À¤È¥¥¹¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶¯°ú¤Êµæ¶Ë¤Î°Ëâ·Ï¥ÉSÃË»Ò¡ª¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ï±Ç²è¤ÎËÁÆ¬ÉôÊ¬¤Ç¤â´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤è¡£
I¤µ¤ó¡§¤¦¡¼¤ó¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¡¢ÅâÆÍ¤¹¤®¤Æ¤¢¤Þ¤ê¥¥å¥ó¤È¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä
H¤µ¤ó¡§¤¨¡¢¤½¤¦¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤à¤·¤í¡¢Äß¤ê¶¶¸ú²Ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÉÝ¤¤µ¤»ý¤Á¤ÈÎø°¦¤Î¥É¥¥É¥¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î±Ç²è¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤«¤é¡ª
I¤µ¤ó¡§±Ç²è¤Ï²¿¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¡©
H¤µ¤ó¡§»ä¡¢ºÇ½é¤ÏÇò²Ï¤¯¤ó¤ò±é¤¸¤ëÀéÍÕÍºÂç¤¯¤óÌÜÅö¤Æ¤Ç´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡£¤Ç¤â¡¢½øÈ×¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÃÙ¹ï¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¶µ¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿Í³±§¤Á¤ã¤ó¡Ê¾®¾¾ºÚÆà¡Ë¤¬ÀÊ¤ËÃå¤¯¤È¡¢¸å¤í¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ë¹õºê¤¯¤ó¡ÊÃæÅç·ò¿Í¡Ë¤¬È±¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¼ª¸µ¤Ç¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤â¥·¥Ã¥Ý¤Õ¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¡¼¤è¡×¤Ã¤Æ¾®À¼¤Ç¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡È¼ª¥«¥×¡É¤·¤¿¤Î¡ª¡ª
I¤µ¤ó¡§¤¨¤Ã¡ª¡© ¡È¼ª¥«¥×¡É¡© ²¿¤½¤ì¡ª¡©
M¤µ¤ó¡§¡È¼ª¥«¥×¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ª¤¿¤Ö¤ò´Å³ú¤ß¤¹¤ë¤ä¤Ä¡£¤½¤ì¤¬Ì¡²è¤Ç¤â·ë¹½¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼Â¼Ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡ª¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡©
¼Â¼Ì±Ç²è¤Î¡È¼ª¥«¥×¡É¤Ë¡Ö¤Ò¤ã¡¼¡¼¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤Ã¤¿
H¤µ¤ó¡§¤½¤¦¡ªÌ¡²è¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¼Â¼Ì¤Î²è¤ÎÇË²õÎÏ¤È¤¤¿¤é¡¦¡¦¡¦¡£
ÃæÅç·ò¿Í¤¯¤ó¤Ë´°Á´¤Ë¤ä¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡ª¤½¤Î½Ö´Ö¡¢»×¤ï¤º¾å±ÇÃæ¤Ê¤Î¤ËÀ¼¤¬¤Ç¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤Ò¤ã¡¼¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ª¸µ¤Ë²¿¤«´¶¤¸¤¿¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼þ¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤«¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ÊÑ¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô´¶¤È¤¤¤¦¤«°ì½ï¤Ë´Ñ¤¿»Ò¤¿¤Á¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
I¤µ¤ó¡§¤½¤ì¡¢´°Á´¤ËÇ¾Æâ4DX¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê°ìÂÎ´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Ê¤é°ìÅÙÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
M¤µ¤ó¡§ËãÌô¤À¤è¤Í¡¢¤¢¤ì¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¤è¤Í¡¢¤¢¤ì¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
H¤µ¤ó¡§·à¾ì¤ò½Ð¤ë»þ¤â¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
I¤µ¤ó¡§¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤ì¤ÏÃ¯¤«Í§Ã£¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¡©
H¤µ¤ó¡§¤¤¤ä¡¢°ì¿Í¡£
I¤µ¤ó¡§¤¢¤Ã¡¢¤´¤á¤ó¡£¡£¡£¤Ç¡¢M¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤«ºÇ¶á¤è¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¢¤Ã¤¿¡©
M¤µ¤ó¡§»ä¤Ï¼Â¼Ì²½¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ë¤È¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£
¾¯½÷Ì¡²è¸¶ºî¤Î¼Â¼Ì²½¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï1¡¢2¤òÁè¤¦¤¯¤é¤¤¡ª¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥¥ã¥é¤ÈÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤À¤±¤É¡¢Ì¡²è¤Ç¡È¥¥å¥ó¡É¤È¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¼Â¼Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¡²è¤ÎÃæ¤Ç¤·¤«ÀäÂÐ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤è¤ê¸½¼Â¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»ä¤Ë¤âµ¯¤³¤ë¤Î¤«¤â¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤¹¤´¤¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
I¤µ¤ó¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¡©
¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù
Îø¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿½ã¿è¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¡¦ÌÚ²¼¿ÎºÚ»Ò¤¬¡¢³ØÇ¯°ì¤Î¿Íµ¤¼Ô¡¦°ì¥ÎÀ¥Ï¡¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¡¢Ã¯¤«¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëÀÚ¤Ê¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£2015Ç¯¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢ÍÂ¼²Í½ã¤é¥¥ã¥¹¥È¤Ç±Ç²è²½¡£
ÇØ¸å¤«¤é¤ÎÏÓ¤Þ¤¯¤ê¤ÏÂÎ²¹¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¤¬¤ë¥ì¥Ù¥ë!?
M¤µ¤ó¡§ÄêÈÖ¤À¤±¤É¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¤¯¤ó¤Î¡ÖÊÉ¥É¥ó¡×¤¬¤â¤¦¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÎºÚ»Ò¡ÊÍÂ¼²Í½ã¡Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¤¤¤ëÏ¡¤¯¤ó¡ÊÊ¡»ÎÁóÂÁ¡Ë¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ï¡¤¯¤ó¤â·ë¶É¤ÏÈà½÷¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¡¢¿ÎºÚ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¿ÎºÚ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¶µ¼¼¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤¿Ï¡¤¯¤ó¤¬¡¢¡Ö²¶¥Õ¥é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡© Åú¤¨¤ë¤Þ¤Çµ¢¤µ¤Ê¤¤¡×¤Ã¤ÆÊÉ¥É¥ó¤¹¤ë¤ó¤À¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æó¿Í¤Î´¶¾ð¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÉôÊ¬¤ò¤¹¤´¤¯¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤¬¡¢»ä¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ê¡£
H¤µ¤ó¡§»ä¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢7´¬¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Àè¤Ç¤Î¾ìÌÌ¡£¿ÎºÚ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿Éþ¤¬¤É¤í¤É¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ï¡¤¯¤ó¤¬¼«Ê¬¤ÎÃå¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃå¤µ¤»¤ë¤Î¡£
¤½¤Î¤¢¤È¤ËÆó¿Í¤Ç¤ªÃÄ»Ò¤ò¿©¤Ù¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¿ÎºÚ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¾®¤µ¤¤¤«¤éÏ¡¤¯¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤ªÃÄ»Ò¤ÎÊ´¤¬¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢Ï¡¤¯¤ó¤¬Âµ¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¤³¤ì¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ë¡Ö¤Ï¤¢¡Ä¡×¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ë¡£
Âµ¤Þ¤¯¤ê¤Î¥·¡¼¥óºÇ¹â¡ªÎÙ¤Î¿Í¤Ë¡ÖÂµ¤Þ¤¯¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡Ä
I¤µ¤ó¡§¤³¤ì¤Ï¡Ä¡ª²¿µ¤¤Ê¤¯Âµ¤ò¤Þ¤¯¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤´¶¾ð¤ÎÍÉ¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Í¡£
M¤µ¤ó¡§±Ç²è¤Ç¤Ï³ùÁÒ¤Ë¹Ô¤¯¤±¤É¡¢¿ÎºÚ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬Å¥¿å¤Î¾å¤ËÅ¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤ÆÏ¡¤¯¤ó¤¬¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÂß¤¹¤ó¤À¤è¤Í¡£
¥È¥¤¥ì¤ÇÃåÂØ¤¨¤¿¿ÎºÚ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¤½¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò±ø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂµ¤Þ¤¯¤ê¤·¤è¤¦¤È¤â¤¸¤â¤¸¤·¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤«¤Í¤¿Ï¡¤¯¤ó¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ä¤Ä¸å¤í¤«¤é¡¦¡¦¡¦¡£
¤³¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¿ÈÄ¹º¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤è¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤±¤Ç¡Ö¤Ï¤¡¡¼¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
H¤µ¤ó¡§»ä¤â¤³¤ÎÂµ¤Þ¤¯¤ê¤Î¥·¡¼¥óºÇ¹â¡ª¤Ã¤Æ·à¾ì¤Ç¶«¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎÙ¤Î¿Í¤Ë¡ÖÂµ¤Þ¤¯¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤·¡Ä¡Ä¡£
°ìÆ±¡§¾Ð
I¤µ¤ó¡§¤¢¤¨¤Æ¸å¤í¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«Æ´¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡£ÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤·¡£
M¤µ¤ó¡§ÏÃ¤ÏÌá¤Ã¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÎºÚ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤¤¤¤»Ò¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤Îø¤â¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤ë½÷¤Î»Ò¤À¤è¤Í¡£
H¤µ¤ó¡§³Î¤«¤Ë¡¢¼»ÅÊ¤È¤«¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÂ¾¤ÎºîÉÊ¤È¤Ï°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¥¥å¥ó¤È¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£
M¤µ¤ó¡§I¤Á¤ã¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¾¯½÷Ì¡²è¸«¤Ê¤¤¤Î¡©
I¤µ¤ó¡§1ËÜ¤¢¤ë¡ªºÇ¶á¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤«¤éÌ¡²è¤âÆÉ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ª
H¤µ¤ó¡§²¿¡©
I¤µ¤ó¡§¡ØºäÆ»¤Î¥¢¥Ý¥í¥ó¡Ù
¡ØºäÆ»¤Î¥¢¥Ý¥í¥ó¡Ù
1960Ç¯Âå¤ÎÄ¹ºê¸©¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¸¥ã¥º¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿À¾¸«·°¤ÈÀîÞ¼ÀéÂÀÏº¡¢ÀéÂÀÏº¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î·ÞÎ§»Ò¤é¤ÎÍ§¾ð¤ÈÎø¤òÉÁ¤¯ÀÄ½ÕÊª¸ì¡£ÃÎÇ°ÐÒÍû¡¢ÃæÀîÂç»Ö¡¢¾®¾¾ºÚÆà¤é¥¥ã¥¹¥È¤Ç2018Ç¯¼Â¼Ì±Ç²è¤¬¸ø³«¡£
H¤µ¤ó¡§´Ñ¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä»ä¤â´Ñ¤Æ¤ë¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë
M¤µ¤ó¡§»ä¤â´Õ¾ÞºÑ¡ª
¡ÖÀã¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥¥¹¡×¤Ë»×¤ï¤º¡Èµ´¥¥å¥ó¡É
I¤µ¤ó¡§¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥¸¥ã¥º¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹â¹»À¸¤¬¼ç¿Í¸ø¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¯½÷Ì¡²è¤Ê¤Î¤Ë¾¯½÷Ì¡²è¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¯¤Æ¹¥¤¤À¤Ê¡£3´¬¤Ç¡¢½ãËÑ¤ÊÅÄ¼Ë¤Î½÷¤Î»Ò¡¦Î§¤Á¤ã¤ó¤¬Àã¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤¤ì¤¤¡×¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿·°¤¯¤ó¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»×¤ï¤º¥¥¹¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤ÆÎ§¤Á¤ã¤ó¤Ïµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢Á´Á³Îø°¦¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤½ãËÑ¤ÊÆó¿Í¤¬¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¥·¡¼¥ó¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ä¤¿¤Ê¤¤Æó¿Í¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡£
H¤µ¤ó¡§¤³¤ÎÆó¿Í¤ÏÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Î§¤Á¤ã¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¡¢·°¤¯¤ó¤¬»×¤ï¤º¥¥¹¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£
¥¥¹¤µ¤ì¤¿Î§¤Á¤ã¤ó¤ÏÊÌ¤ÎÃË»Ò¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢»×¤ï¤ºµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¢¤È·°¤¯¤ó¤Ë¿´¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î½ãËÑ¤Ê¾¼ÏÂ¤Î½÷¤Î»Ò´¶¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ë¤«¤¯Êý¸À¤¬¤¤¤¤¤è¤Í
M¤µ¤ó¡§¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Êý¸À¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡£
I¤µ¤ó¡§Ä¹ºê¸©¤Îº´À¤ÊÝ¤¬ÉñÂæ¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢Î§¤Á¤ã¤ó¤â¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Îº´À¤ÊÝÊÛ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
H¤µ¤ó¡§±Ç²è¤Ç¤Ï¾®¾¾ºÚÆà¤Á¤ã¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢·°¤¯¤ó¤ÈÀéÂÀÏº¤¯¤ó¤Ë¡Ö¤¦¤Á¡¢Æó¿Í¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥óÄ°¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤¢¡Ä¡×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤¤¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ê¤ã¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤ËÎ§¤Á¤ã¤ó¤¬°¦¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£
I¤µ¤ó¡§ËÜÅö¤À¤è¤Í¡ª¤Æ¤«¡¢¾¯½÷Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤Ã¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Â¼ÌÍ½Äê¤ÎºîÉÊ¤ÇÆó¿Í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡©
H¤µ¤ó¡§¤µ¤Ã¤ËÁÆ¬¤Ç¤â¤Á¤é¤Ã¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Öhoney¡×¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£
M¤µ¤ó¡§»ä¤â¡ªÌÜ¹õ¤¢¤àÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Ï¡Ö¥Þ¥³¤Á¤ã¤ó¤È¥¢¥¤Á¤ã¤ó¤ÎÎø¿´¡×¤È¡Ö¤Á¤°¤Ï¤°¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×¤ÏÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ç¡¢º£²ó¡Öhoney¡×¤Î¼Â¼Ì²½¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤¿°ì¿Í¡ª
¡Öhoney¡×
ÀÖÈ±¤ÎÉÔÎÉ¾¯Ç¯¡¦µ´À¥Âç²í¤«¤é¡Ö²¶¤È¡¢·ëº§¤òÁ°Äó¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢ÆÍÁ³¸òºÝ¤ò¿½¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¾®ÊëÆà½ï¡£½ÇÉã¤Î½¡²ð¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿Æà½ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ´À¥¤¬¶²¤¯¤ÆÃÇ¤ì¤º¡¢Æó¿Í¤ÏÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹Ãæ¤Çµ´À¥¤Î½ã¿è¤ÇÍ¥¤·¤¤ÁÇ´é¤Ë¿¨¤ì¤¿Æà½ï¤Ï¡¢¼¡Âè¤ËÈà¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Ê¿Ìî»çÍË¡¢Ê¿Í´Æà¤é¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¡Öhoney¡×¤¬3·î31Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
¡Ö¶µ¼¼¤Ç¤Î¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¡×¤Ë´üÂÔÂç¡ª
M¤µ¤ó¡§¤³¤ÎºîÉÊ¤Îµ´À¥¤¯¤ó¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÃË»Ò¤Ç¤¹¤Í¡£°ì¸«ÉÔÎÉ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¤¹¤´¤¯¿´¤¬Í¥¤·¤¯¤ÆÎÁÍý¤â¾å¼ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥®¥ã¥Ã¥×ÃË»Ò¡ª´é¤¬ÉÝ¤¤¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÈò¤±¤é¤ì¤Æ°ì¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Èà¼«¿È¤ÏÍ§¤À¤Á¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯½ã¿è¤ÊÃË¤Î»Ò¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£
I¤µ¤ó¡§³Î¤«¤Ë²¶ÍÍ¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Å·Á³¤È¤â°ã¤¦¡¢¿·¤·¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Í¡£
H¤µ¤ó¡§µ´À¥¤¯¤ó¡¢È±¤¬ÀÖ¤¯¤Æ·ö²Þ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ê¤ãÉÝ¤¤¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢È±¤òÀ÷¤á¤¿ÍýÍ³¤â¡¢¡ÖÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¥ì¥Ã¥É¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤ï¤¤¤¤ÍýÍ³¤À¤·¡£
I¤µ¤ó¡§¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¤ÇÀÖÈ±¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£½ã¿è¤¹¤®¤ë¡£¡£¡£
M¤µ¤ó¡§µ´À¥¤¯¤ó¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ëÆà½ï¤Á¤ã¤ó¤â½ã¿è¤Ê´¶¤¸¤Î½÷¤Î»Ò¤À¤«¤é¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ëºîÉÊ¤À¤è¤Í¡£
I¤µ¤ó¡§½ã¿èÆ±»Î¤Î¡È½éÎø¡É¤Ã¤Æ¤³¤È¡©
H¤µ¤ó¡§¤½¤¦¡ª¤À¤«¤éÆó¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Æ¡£¤·¤«¤âÆà½ï¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ²²ÉÂ¤À¤±¤É¼«Ê¬¼«¿È¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤«¤é½÷¤Î»Ò¤Ê¤é¤ß¤ó¤Ê´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤·¡£
M¤µ¤ó¡§³¨ÊÁ¤â¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿Í¥¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤À¤·¡¢³¨¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌ¡²è¤ÎÃæ¤«¤é¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤½¤¦¤Ê´Å¤¤ºîÉÊ¡£
I¤µ¤ó¡§¤½¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¤ºîÉÊ¤Ê¤é¤Ð¡¢¡È¶»¥¥å¥ó¡É¥·¡¼¥ó¤âÁêÅö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡ª¡©
M¤µ¤ó¡§¤è¤¯¤¾Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªÍ½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¿Þ½ñ´Û¤Ç°ì½ï¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¿²¤Á¤ã¤Ã¤¿Æà½ï¤Á¤ã¤ó¤È¡¢µ´À¥¤¯¤ó¤È¤Î´Å¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¡Ä¡£Áá¤¯´Ñ¤¿¤¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£
H¤µ¤ó¡§¤·¤«¤â¤³¤Î¥·¡¼¥ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç¡£¿²¤Æ¤¤¤ëÆà½ï¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â´é¤ò²£¤Ë¤·¤Æ¡ÄËÜÅö¤ËÌ¡²è¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤³ÑÅÙ¤À¤«¤é¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
M¤µ¤ó¡§¤½¤ì¤ò¶»¥¥å¥ó¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2¿Í¤È¤â¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤Î¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡£
I¤µ¤ó¡§¤Û¤ó¤È¤À¡Ä¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
M¤µ¤ó¡§µ´À¥¤¯¤ó¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤´¤á¤ó¡¢Ëº¤ì¤í¡×¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êËº¤ì¤ó¤Ê¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤¬¡¢¤Þ¤¿¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡Ä¡£
H¤µ¤ó¡§¤³¤Î¤È¤¡¢Æà½ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Þ¤Àµ´À¥¤¯¤ó¤ò¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤À¤«¤é¡¢µ´À¥¤¯¤ó¤â¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤â¡ÖËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁ´ÉôÅÁ¤¨¤ëÃË¤Î»Ò¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡ª
M¤µ¤ó¡§ºÇ½é¤Ï¡¢Æà½ï¤Á¤ã¤ó¤âµ´À¥¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤òÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Êµ´À¥¤¯¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤óµ¤»ý¤Á¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¤Þ¤¿¡Ä
I¤µ¤ó¡§¤¦¤ó¤¦¤ó¡¢³Î¤«¤Ë¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡Ä¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤¡£
H¤µ¤ó¡§¤Þ¤Ã¤¹¤°ÅÁ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æà½ï¤Á¤ã¤ó¤â¤³¤Î¤È¤¼Â¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤¤¤¦¤«¤¤¤ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
I¤µ¤ó¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÇ¼ÆÀ¡ª¤à¤·¤í¡¢¥É¥ä´é¤·¤¿¤ê¥ÉS¤ÊÃË»Ò¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎËº¤ì¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃË¤Î»Ò¤¬Á´ÎÏ¤Ç¾È¤ì¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¿·Á¯¤À¤è¤Í¡£
¡È½éÎø¡É¤À¤«¤é¤¤¤Á¤¤¤Á½é¡¹¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤ÎÏ¢Â³¡ª
H¤µ¤ó¡§¤·¤«¤â¡¢µ´À¥¤¯¤ó¤ÈÆà½ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¬ ¡È½éÎø¡É¤À¤«¤é¤¤¤Á¤¤¤Á½é¡¹¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤ÎÏ¢Â³¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£Ê¿Ìî¤¯¤ó¤ÈÍ´Æà¤Á¤ã¤ó¤¬¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¡ª
M¤µ¤ó¡§¸¶ºî¤Ë¤Ê¤¤¡È¶»¥¥å¥ó¡É¥·¡¼¥ó¤È¤«ÉÔ°Õ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤é¥ä¥Ð¤¤¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
H¤µ¤ó¡§ËÜÅö¤À¤è¤Í¡ª¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ïµ´À¥Ìò¤ÎÊ¿Ìî¤¯¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤«¤é¿§¡¹¤ÈÌÑÁÛ¤¬¹¤¬¤ë¡£
I¤µ¤ó¡§º£Æü¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤°¤Ã¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¾¯½÷Ì¡²è¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤½¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤â´Ñ¤Æ¤ß¤è¤¦»×¤Ã¤¿¤è¡£
¼Â¼Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¶»¥¥å¥ó¡É¥·¡¼¥ó¤ò¼«Ê¬¤¬´Ñ¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡ª
H¤µ¤ó¡§¤À¤è¤Í¡£¡Öhoney¡×¤Ï¶µ¼¼¤Î¡Èµ´¥¥å¥ó¡É¥·¡¼¥ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼êºî¤ê¤ÎÎÁÍý¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æà½ï¤ò½õ¤±¤Ë¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤È¤«¡¢±Ç²è¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤¢¤Î¥¥ã¥é¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¡©¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡ª