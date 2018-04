石破茂さん



魔人ブウ



倉吉フィギアミュージアムオープニングセレモニーです。 pic.twitter.com/JchWAfXSTg— 鳥取マガジン (@tottorimagazine) 2018年4月1日

鳥取倉吉市円形劇場オープニング。

石破さん最高。 pic.twitter.com/CGcEkh4vab— 安藝 貴範 (@akitakanori) 2018年4月1日

倉吉市のフィギュアミュージアム「円形劇場」は、戦後に流行して今は殆ど残っていない貴重な円形校舎を活用した施設。本日、プレオープンのセレモニーに出席した。沢山の展示模型は見応え充分。しかし本日のハイライトは石破茂さんの魔人ブウ。このいでたちで極めて真面目で有益な話をしていましたよ。 pic.twitter.com/bN3ppoumh9— 赤井孝美 Akai Takami (@akai_takami) 2018年4月1日

市長選でお疲れの悟空です。悟空ってあんなに猫背なんですね。



石田耕太郎市長。くらよしフィギアミュージアムオープニングセレモニーです。 pic.twitter.com/xYTcTI7Kcj— 鳥取マガジン (@tottorimagazine) 2018年4月1日

魔人ブウ石破さんに殺されたベジータの舞立昇治さんです。 pic.twitter.com/5uRdfRKIJV— 鳥取マガジン (@tottorimagazine) 2018年4月1日

平井 伸治知事はアムロでした。



アムロ行きまーす!シャアを倒すシャアトーができました。 pic.twitter.com/ssbHDiHUXJ— 鳥取マガジン (@tottorimagazine) 2018年4月1日

グッスマの楽月工場がある鳥取県倉吉市に、古い円形の小学校跡を利用したフィギュアミュージアムが誕生。

地域の皆さんの熱意の賜物です。

記念式典には石破議員や平井知事、石田市長らがコスプレで登場で盛り上がりました。 pic.twitter.com/WQBihQzpaZ— 安藝 貴範 (@akitakanori) 2018年4月1日

鳥取は楽しいなぁ。



くらよしフィギアミュージアムオープニングセレモニーです。 pic.twitter.com/emWeq0wB9g— 鳥取マガジン (@tottorimagazine) 2018年4月1日

日本の政治家で元防衛庁長官でもある 石破茂 氏が、地元の鳥取県で行われた円形劇場 くらよしフィギュアミュージアムの完成式典に出席しました。この時、石破氏はドラゴンボールに登場するキャラクター「魔人ブウ」の コスプレ をして登場し、その姿はTwitter上で話題となりました。これが石破氏による魔人ブウのコスプレ。ツイートは6400回以上リツイートされる人気っぷり。別アングルから。完成式典では魔人ブウのコスプレをしたままとても有益な話をしてくれたそうです。石破氏のコスプレ写真は海外ゲームメディア・Kotakuの知るところとなり、日本の政治家が魔人ブウのコスプレをして公の場に登場したことを知ったKotakuは、「政治家は常にドラゴンボールのコスプレをしておくべき」という記事を投稿し、式典の様子を伝えています。Politicians Should Always Cosplay As Dragon Ball Charactersなお、円形劇場 くらよしフィギュアミュージアムでの完成式典では、他のゲストの方々も思い思いの(?)ドラゴンボールコスプレを披露しています。鳥取県倉吉市で市長を務める石田耕太郎氏は孫悟空のコスプレベジータのコスプレを披露したのは、石破氏と同じく鳥取県出身で自由民主党所属の参議院議員である舞立昇治氏。ドラゴンボールのコスプレが並ぶ中、なぜかひとりだけ機動戦士ガンダムのアムロ・レイのコスプレを披露した、鳥取県知事の平井伸治氏。みんなでテープカットする際の様子こちらもテープカットの瞬間「政治家によるコスプレ」といえば、世界コスプレサミットで愛知県の大村秀章知事がコスプレを披露したり、リオ五輪の閉会式で行われた2020年東京五輪のプレゼンテーションの中で安倍晋三首相がマリオのコスプレを披露したりしたことが思い出されますが、アニメ・マンガ・ゲームといった日本のサブカルチャーを世界に向けてアピールするには公人のコスプレはインパクトがあって最適な方法なのかもしれません。【NHKリオ】2020へ期待高まる!トーキョーショー - YouTube