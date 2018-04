26歳のモデルのニーナ・アグダルが、全裸写真を公開した。

昨年5月に約1年の交際の末に俳優のレオナルド・ディカプリオと破局したニーナ。そんなニーナは現在、スーパーモデルのクリスティ・ブリンクリーの息子でモデルのジャック・ブリンクリー=クックと交際している。

そして、ニーナが現地時間2日に外で木を触っている全裸の写真を公開し、「光とボーイフレンドが可愛い時、やらなきゃいけないことをしなきゃ」と投稿した。

ニーナは今年2月にトーク番組「Watch What Happens Live with Andy Cohen」でジャックの母クリスティとの関係も良好だと明かしていた。