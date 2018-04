アニメ専門チャンネル「アニマックス」の開局20周年を記念して、オリジナルテレビアニメ「あかねさす少女」の制作が決定した。スマートフォン向けゲームのリリースも予定されている。

合わせて、通学カバンを持った少女と、武器を携えた少女が鏡写しのように描かれたティザービジュアルが公開。ビジュアルには「私(ワタシ)は私(カノジョ)と出逢い、日常(セカイ)へ別れを告げる。」というキャッチコピーが添えられている。

制作に携わるメインスタッフも公開された。シナリオ原案を「Ever17 -the out of infinity-」の打越鋼太郎、キャラクター原案を「TIGER&BUNNY」の桂正和が担当するほか、コンセプトアーティストとして、「テガミバチ」の浅田弘幸、メインテーマ作曲としてゲーム「ロマンシング サ・ガ」シリーズの伊藤賢治、音楽プロデューサーとしてゲーム「BEMANI」シリーズのRyu☆が登板。監督には「落第騎士の英雄譚」の玉村仁を迎え、シリーズディレクターとして特撮映画「ウルトラマンゼロ THE MOVIE 超決戦!ベリアル銀河帝国」のアベユーイチ、シリーズ構成・脚本として「食戟のソーマ」シリーズのヤスカワショウゴ、SF設定として小説「BISビブリオバトル部」シリーズの山本弘、キャラクターデザインとして「ささみさん@がんばらない」の原田大基が参加する。アニメーション制作は「ロボマスターズ」のダンデライオンアニメーションスタジオと、インド向けアニメ「BATU GAIDEN」を手がけた十文字が行う。

「あかねさす少女」は、アニマックス、ANIMAX on PlayStationほか、地上波各局で放送、配信予定。