1973年に発生し、1700万ドル(当時のレートで約50億円)の身代金を要求された石油王ジャン・ポール・ゲティの孫の誘拐事件を巨匠リドリー・スコットが映画化した新作が、『ゲティ家の身代金』の邦題で5月25日(金)に公開される。この度、本作の予告編と場面写真が到着した。

“世界中のすべての金を手にした”と言われた【世界一の大富豪】石油王ジャン・ポール・ゲティ。1700万ドルという破格の身代金を要求されるも、50億ドル(当時のレートで約1.4兆円)の資産を持つゲティが、その支払いを拒否したことが有名で、日本の新聞、週刊誌でも大きく報道された。

だが、この事件の裏側で、誘拐犯と身代金を拒むゲティの間で戦い続けた人質の母親がいたことはあまり知られていない。離婚で一族を離れていた一般家庭の母は、いかに2つの強敵に立ち向かったのか。実話に基づく、華麗で異常な傑作サスペンスが誕生した。

誘拐されたポールの母親アビゲイル・ハリス(以下ゲイル)役のミシェル・ウィリアムズをはじめ、マーク・ウォールバーグ、クリストファー・プラマーが共演。監督を、『エイリアン』『ブレードランナー』『オデッセイ』『グラディエーター』などハリウッドで数々の金字塔を打ち立ててきた巨匠リドリー・スコットが務める。

予告編からは、クリストファー・プラマーの重厚で迫真の演技に、ゲティの狂人ぶりと事件の異常さを十分に感じることができる。また、息子を救出するために奔走する母親役のミシェル・ウィリアムズは、アカデミー賞女優を経て、円熟した演技を魅せつけており、この異常な事件の真の主人公としての存在感を遺憾なく発揮している。

映画『ゲティ家の身代金』は5月25日(金)より公開

(C)2017 ALL THE MONEY US, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド