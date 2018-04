ホアキン・フェニックスが主演を務める映画『ビューティフル・デイ』の公開日が6月1日(金)に決定。ポスタービジュアルと予告編が到着した。

2017年カンヌ国際映画祭コンペティション部門で男優賞(ホアキン・フェニックス)と脚本賞(リン・ラムジー)をW受賞した本作。人捜しのプロにして冷徹な殺し屋と、心が空っぽな政治家の娘が出会うところから物語が展開していく。主演を『her/世界でひとつの彼女』ホアキン・フェニックスが、『少年は残酷な弓を射る』などで知られるリン・ラムジーが監督を務める。

予告編では、不気味な笑みを浮かべる男ジョー(ホアキン・フェニックス)が、ハンマー1本で少女ニーナを救出し、父親の元に送り届けるはずが、直後に何者かに連れ去られる様子が映し出されている。

映画『ビューティフル・デイ』は6月1日(金)より新宿バルト9ほか公開

