アメリカで先月、16歳の少女が45歳の妻帯者と失踪したニュースが報じられた。その2週間後に2人はメキシコで発見され、警察当局により身柄が確保された。男はそのまま逮捕されたが、その後の調べで2人の関係がより明らかになった。『ABC News』『Mirror』などが伝えている。



米ペンシルベニア州に住む16歳の高校生エイミー・ユーさん(Amy Yu)が突如行方が分からなくなった。家族がエイミーさんの姿を見たのは、3月5日の登校時にスクールバス用のバス停に向かった時が最後であった。この日、母親のムイ・ルーさん(Mui Luu)は学校が終わる時間に車でエイミーさんを迎えに行ったが、学校側からはすでにエイミーさんの“父親”が迎えに来て一緒に帰って行ったことを告げられた。



この‟父親”と思われた男は、エイミーさんの近所に住むケビン・エスタリー(Kevin Esterly、45)であった。ケビンは学校に対してエイミーさんの義理の父親と偽り、そのまま連れ出して2人で失踪したのだった。ケビンは昨年12月から今年2月9日までの間に少なくとも10回ほど彼女を早退させるために保護者のサインをして連れ出しており、失踪前にはムイさんから「今度やったら警察に通報する」と言われていたという。



『Mirror』では、エイミーさんは母親であるムイさんのパスポートと現金200〜300ドル、そしてジュエリーを持ち出して失踪したと伝えている。そして先月17日にエイミーさんはメキシコの小さな港町プエルト・モレロスで発見され、一緒にいたケビンはそのまま逮捕となった。後の調べにより、ケビンは妻帯者で4人の子の父親であること、エイミーさんはケビンの娘の友人で8年前にリーハイ郡の教会で知り会ったことなどが判明した。



ケビンは失踪する際に、家族の口座から約4,000ドル(約42万5,000円)を持ち出していた。妻であるステイシー・エスタリーさん(Stacey Esterly)は弁護士のジョーン・ウォルドロン氏(John Waldron)を通して「数年の歳月を経てエイミーはエスタリー家の5人目の娘のような感じだった」と明かしている。



エイミーさんは両親が離婚しており、実の父親は中国で暮らしている。父親のいない寂しさからケビンを父親のように慕っていたのだろう。ムイさんはエスタリー家とエイミーさんの関係についてこのように話している。



「エイミーにとってエスタリー夫妻は父親であり母親のような存在でした。私は夫妻に『エイミーは何故あなた達をパパ、ママと呼ぶのかしら?』と尋ねたことがありますが、『それは、ちっともおかしいことでないわ』と話していました。」



しかし、どうボタンを掛け違えてしまったのか、2人は男女の関係へと発展してしまった。ある日、ステイシーさんはケビンの携帯電話にエイミーさんのビキニ姿や不適切なメッセージを見つけ、8か月ほど前から男女の関係として性行為まであったことを悟ったという。ジョーン弁護士はこのように語っている。



「ステイシーさんはそれが単なる父と娘の関係であると信じられなくなったため、言い争いが続いていました。夫妻はエイミーをめぐって毎日のように諍いが絶えなくなっていたのです。」



最初は家族が崩壊することを懸念して当局への報告を躊躇していたステイシーさんだが、それも限界まで来ていた。そしてケビンはステイシーさんが次に何らかの行動に出ることを感じ取っていたという。ムイさんもまた、2人の関係に疑念を抱きケビンと会うことを止めるようエイミーさんに忠告していた。しかし聞く耳を持たない娘と喧嘩となり、これらのことが重なってエイミーさんとケビンは失踪したのである。



ステイシーさんはすでに離婚申請とともに4人の子供達の親権を主張しており、ムイさんはケビン対してはもちろん、保護者確認を怠った学校と16歳の娘を親の許可なしで出国させたアメリカン航空に対しても法的措置をとることを検討しているもようだ。



ケビンは現在、義理の父親と偽ったことで親権妨害による重罪で拘置所に勾留されており、エイミーさんには二度と会わないと誓い、謝罪の言葉を述べた。保釈金は50万ドル(約5,300万円)に設定されている。



画像は『ABC News 2018年3月19日付「Mom of teenage girl who fled to Mexico with married man regrets fight with daughter」(Allentown Police Department)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)