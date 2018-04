アメリカ人気ドラマランキング、ケーブルは『ウォーキング・デッド』が4位へ転落！

全米視聴率ランキングのトップ10(ニールセン調べ)が発表された。3月19日(月)からの週のケーブル(有料放送)の順位は以下の通り。

【関連記事】『ウォーキング・デッド』の完璧なラストは夢オチ!? ドイツで初のコンベンションが開催に

1.『TBS NCAA BSKBL CHMP SA-2 (FLORIDA ST VS MICHIGAN)』(TBS NETWORK)

2.『TBS NCAA BSKBL-BRIDGE-SAT』(TBS NETWORK)

3.『TBS NCAA BSKBL CHMP SA-1 (LOYOLA CHICAGO VS KANSAS ST)』(TBS NETWORK)

4.『ウォーキング・デッド』(AMC)

5.『TBS NCAA BSKBL CHMP FR 1 (VILLANOVA VS WEST VIRGINIA)』(TBS NETWORK)

6.『HANNITY』(FOX NEWS CHANNEL)

7.『FIXER UPPER』(HOME AND GARDEN TV)

8.『RACHEL MADDOW SHOW』(MSNBC)

9.『TBS NCAA BKB POST GAME-SA (INSIDE MARCH MADNESS PRESENTED BY BUICK)』(TBS NETWORK)

10.『HANNITY』(FOX NEWS CHANNEL)

前週まで4週続けてトップだった『ウォーキング・デッド』シーズン8後半がついに首位から陥落。視聴者数は後半初回で800万を超えて以降はずっと600万台(682万→660万→666万→677万)が続いており、前週に2位と4位、10位に入っていたバスケットボールの大会に追い抜かれている。シーズンフィナーレまでの残る3話で視聴者数を伸ばすことができるだろうか。

そんな『ウォーキング・デッド』本編に続いて、そのキャストやスタッフが舞台裏を語るトーク番組『トーキング・デッド』も振るわず。今回は、タラ役のアラナ・マスターソン、トビン役のジェイソン・ダグラスが出演したが、視聴者数は160万人と、シーズン1以来の低い数字となっている。(海外ドラマNAVI)