20代と30代のカップルが、駅のホームから飛び降りて自殺するというショッキングなニュースがイギリスから飛び込んできた。目撃者によると、2人は互いにしっかりと抱き合ったまま転落したという。『Mirror』『Metro』など複数の英メディアが伝えている。



3月27日の夜、サウス・ヨークシャー州ドンカスターのドンカスター鉄道駅で、メリッサ・ウッドさん(27歳)とクリストファー・リンリーさん(34歳)が一緒にホームから飛び降りた。



ドンカスター出身のメリッサさんとクリストファーさんは、互いのソーシャルメディアで恋人同士であることを明かしていた。この日、ホームでカップルを目撃した人物からは「ぎゅっとハグし合いながら2人は一緒に電車の前に飛び込んだ」という証言が出ている。事故後、すぐに警察や救急隊員が現場に駆け付けたが、メリッサさんとクリストファーさんはその場で死亡が確認された。



英鉄道警察は、カップルの事故について不審な点は見られないとしているが、目撃情報を求めて次のように述べた。



「18時46分に男女が駅に現れた様子を監視カメラが捉えています。彼らは駅のコンコースや複数のホームを行き来し、時折待合室に座ったりしていたようです。20時23分、1番線ホームに入ってきた電車の前に飛び込んで轢かれました。当時駅にいた人、事故前に2人を見かけた人、事故を目撃した人、とにかくどんな情報でも構わないので、我々に連絡して頂きたい。」



この事故後、ヴァージン・トレインズのあるスタッフは英鉄道運営会社「East Coast(イースト・コースト)」の公式ツイッターアカウントに「この悲劇の出来事に巻き込まれた人々のことを思うと心が痛む。サービスは通常に戻ったが、大きな痛みは留まったままだ」とツイートしている。また、メリッサさんの家族は「家族みんな心に穴が開いたようになってしまった」と話しており、メリッサさんの母親は「娘を救おうとしてくれた人に感謝したい」と悲しみを堪えながら語った。なお事故当日、運転サービスが復旧したのは23時30分以降だったようだ。



このニュースを知った人からは、「2人で自殺するにしろなんにしろ、こんなふうに関係のない多くの人を巻き込むことは身勝手でしかない」「この事故で一番気の毒なのは運転手だ。多くの乗客にとっても迷惑でしかく、目撃者にとってもこの光景が頭から一生離れないだろうね」「カップルには同情などできない。同情する相手は運転手だけ」といった声があがっている。



画像は『Metro 2018年3月29日付「Pictured: Couple killed ‘jumping in front of train while hugging’」(Picture: British Transport Police)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)