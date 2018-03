毎月1日は1,100円で劇場鑑賞できる「ファーストデイ」。国内最大級の映画レビューサービス・Filmarks(フィルマークス)での評価をもとに、週末公開中の注目おすすめ映画をご紹介。気になる作品は4月1日に映画館で楽しもう。

3月の初日満足度1位作品[全4作品]

毎週発表のFilmarks初日満足度ランキングでNo.1に輝いた3月公開の4作品をピックアップ。

『しあわせの絵の具 愛を描く人 モード・ルイス』

絵と自由を愛した女性画家モード・ルイスと彼女を支え続けた夫の人生を、実話をもとに描いた感動のドラマ。Filmarksユーザーからは「カラフルで素朴。本当に心温まる映画」「不器用な男が最後に見せる愛に涙腺崩壊」といったレビューも。主演は『シェイプ・オブ・ウォーター』でアカデミー賞主演女優賞にノミネートしたサリー・ホーキンス。

『彼の見つめる先に』

ブラジルのサンパウロを舞台に、目が見えない若者が友と出会い、恋を知り、大人になっていく姿をみずみずしく描いた青春ドラマ。「リアルだけど、どこか夢のように綺麗で幸せな青春映画」「こんなにステキなキスシーンは久しぶりに観た!」など。ベルリン国際映画祭で国際批評家連盟賞とテディ賞を受賞。

『リメンバー・ミー』

陽気でカラフルな“死者の国”を舞台に、音楽を禁じられたギター少年と孤独な運命を背負ったガイコツの大冒険を描いた、ディズニー/ピクサー最新作。「家族の大切さが伝わる感動の映画」「安心してオススメできるファミリームービー」など。本年度アカデミー賞で長編アニメーション賞と主題歌賞の2冠に輝いた。

『ミッドナイト・ランナー』

警察学校で出会った“血気盛んな行動派”と“論理的で頭脳派”の凸凹コンビが、現場経験ゼロながら、事件解決のために奮闘する姿を描いた、痛快アクション・エンターテイメント。「ふたりの掛け合いが面白かった」「韓国映画らしいアクションシーンも見どころ」など。韓国で動員550万人を突破したヒット作。

今週公開の注目最新作

『ウィンストン・チャーチル ヒトラーから世界を救った男』

第二次世界大戦、ナチス・ドイツの猛威により、連合軍がダンケルクの海岸で窮地に追い込まれる中、英国首相チャーチルが下した究極の決断とは!? 実話を基に描いた感動の歴史エンターテインメント。一足先に鑑賞したユーザーからは「ゲイリーオールドマン最高」「『ダンケルク』を観た方は必見」といったレビューも。

『ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書』

アメリカ政府が国民に絶対に知られたくなかった衝撃の事実とは!? S・スピルバーグ監督が現代社会に強烈なメッセージ放つ社会派ドラマ。「新聞社vs政府の"報道の自由"の闘いだけでなく、女性が社会で強く生きていく姿も見どころ」「トム・ハンクスとメリル・ストリープの演技も圧巻」など。

『レッド・スパロー』

ハニートラップや心理操作を武器に情報を盗み出す女スパイ「スパロー」。持ち前の美貌と頭脳で一流のスパローに育て上げられたドミニカが、祖国ロシアと敵国アメリカの間の裏舞台で暗躍するスパイアクション。「終始緊張の走るダークな心理戦」「ジェニファー・ローレンス凄いです。ボディも完璧」など。

お得に楽しめる4月1日(日)は映画館へ! その他、Filmarksで注目度が高い上映中の最新映画ランキングはこちらから。

