2017年に30年来の夢であった“タップ”を題材にした映画『TAP -THE LAST SHOW-』で監督デビューを果たした水谷豊。新作は、『TAP -THE LAST SHOW-』同様に完全オリジナル。今回は映画のアイデアを形にしていく脚本執筆の作業も自ら担当し、監督・脚本・出演という三役をこなす。

監督第1作の取材の際に「監督を続けていく覚悟ができたので初監督を受けることにした」と語っていた水谷。2作目である本作では「嫉妬」という感情を掘り下げて“人間の奥底にあるもの”を浮き彫りにしていく。4月下旬に神戸でのクランクインからスタートし、大規模ロケーションを敢行。公開は2019年を予定している。

水谷豊監督 コメント

「人間ってなんだろう?」

若いころから人間というものに興味がありました。時に人間は常識では考えられない行動をとる事があります。人間が様々な状況に置かれたとき、「何故このような行動をとるのだろう?」そこにも尽きない興味があります。監督2作目となる今回は、「嫉妬」という感情を掘り下げて、普段、他人には見せる事のない“人間の心の奥底にあるもの”を映画として描いてみたいと思いました。今回は監督・脚本を担当する事となりました。タイトルや内容はまだお伝えできませんが、完成を楽しみにして頂きたいと思います。

