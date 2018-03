高飛車なお嬢様キャラクターが「オホホホ」と甲高い笑い声をあげるシーンは、アニメやマンガ、ゲームなどではもはや古典的な表現として浸透したのではと思わされるほど広く使われています。そんな「オホホホ」と甲高い笑い声をあげるシーンだけを黙々と集めまくっている謎の YouTube チャンネル「 ohohojousama 」が存在しており、金髪・高飛車・お嬢様なキャラクターだけでなく、さまざまなキャラクターがそれぞれ異なるシチュエーションで独自の「オホホホ」を披露していることがわかります。ohohojousama - YouTubehttps://www.youtube.com/user/ohohojousama/featured「ohohojousama」なるYouTubeチャンネルは、5年以上前からアニメの「オホホホ」という甲高い笑い声をあげるシーンだけを収集しています。これまでに公開している動画の本数は226本で、なんと約2万人がチャンネル登録しています。最初に公開したのは以下のムービー。アニメ「生徒会の一存Lv.2」に登場する金髪お嬢様キャラ・藤堂リリシアによるわずか3秒の「オホホホ」ですが、再生回数は1万回を突破しています。ohoho - YouTubeチャンネルを運営している人物が藤堂リリシアというキャラクターを気に入っているのか、初期はこの藤堂リリシアによる「オホホホ」ムービーが複数アップされています。そして、最終的には藤堂リリシアによる「オホホホ」をまとめた以下のようなムービーを公開しており、わずか14秒という長さのムービーが約6万回も再生されています。ohoho - YouTubeアニメだけでなくゲームのキャラクターによる「オホホホ」も収集されています。以下のムービーは「」という同人ゲームに登場するキャラクター・アルエットの「オホホホ」。このキャラクターも大手アイテムチェーンの令嬢というお嬢様キャラです。ohoho - YouTube2011年にリリースされた人気対戦格闘ゲーム「MARVEL VS. CAPCOM 3 Fate of Two Worlds」で登場する、「ロックマンDASHシリーズ」からの参戦キャラであるトロンの「オホホホ」ohoho - YouTubeアニメ「カードキャプターさくら」から大道寺知世の「オホホホ」ohoho - YouTubeアニメ「サクラ大戦」から神崎すみれの「オホホホ」ohoho - YouTubeアニメ「恋愛ラボ」の榎本結子による「オホホホ」ohoho - YouTubeアニメ「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ」に登場するルヴィアゼリッタ・エーデルフェルトの「オホホホ」ohoho - YouTubeさらに、続編でのルヴィアゼリッタ・エーデルフェルトによる「オホホホ」も追加した強化版も公開されており、これはまさかの44万回以上再生されています。ohoho - YouTubeアニメ「キルラキル KILL la KILL」に登場する大暮麻衣子の「オホホホ」。「オホホホ」というより「キョホホホ」くらいに聞こえます。ohoho - YouTubeアニメ「とある科学の超電磁砲」に登場する婚后光子の「オホホホ」ohoho - YouTubeアニメ「ガンダムビルドファイターズ」に登場する社長令嬢、ヤジマ・キャロラインの「オホホホ」ohoho - YouTube「ローゼンメイデン」に登場する翠星石の「オホホホ」ohoho - YouTubeアニメ「蒼の彼方のフォーリズム」から佐藤院麗子の「オホホホ」ohoho - YouTubeアニメ「ヘヴィーオブジェクト」からおほほによる「オホホホ」ohoho - YouTubeアニメ「夢色パティシエール」から小城美夜の「オホホホ」ohoho - YouTubeアニメ「リトルバスターズ!」から笹瀬川佐々美の「オホホホ」ohoho - YouTubeアニメ「スレイヤーズ」のリナ=インバースによる「オホホホ」ohoho - YouTube同じく「スレイヤーズ」から白蛇のナーガの「オホホホ」ohoho - YouTubeアニメ「下ネタという概念が存在しない退屈な世界」から華城綾女の「オホホホ」ohoho - YouTubeアニメ「少女革命ウテナ」から桐生七実の「オホホホ」ohoho - YouTubeアニメ「けいおん!」から田井中律の「オホホホ」ohoho - YouTubeアニメ「To LOVEる」から天条院沙姫の「オホホホ」ohoho - YouTube1992年に放送開始となったアニメ「美少女戦士セーラームーン」から、翠のエスメロードの「オホホホ」ohoho - YouTubeなお、「ohohojousama」のチャンネル総再生数は340万回を超えているので、想像以上に多くの人々が「オホホホ」の虜になっていると思われます。