みんな大好き ハーゲンダッツ が、初の和スイーツ専門店『Häagen-Dazs 茶房(ハーゲンダッツ サボウ)』を、4月18日(水)〜5月6日(日)まで東急プラザ銀座にあるカフェ「数寄屋橋茶房」内にオープンします!『Häagen-Dazs 茶房』が東急プラザ銀座内にオープン『Häagen-Dazs 茶房』は、“和”をテーマに、どら焼きや白玉ぜんざい、酒かすを使用したスープなど日本人になじみ深い和素材をベースにしたメニューを提供するカフェ。和をテーマにした期間限定ショップはハーゲンダッツ ジャパン初の試みなのだとか!“和”をテーマに、ハーゲンダッツアイスクリームを使用した創作和スイーツ全8種類のメニューがラインナップする予定です。ハーゲンダッツを使用した至福の和スイーツがラインナップ「ハーゲンダッツどらやき with バニラ」は、上品な甘さのあんと、濃厚なハーゲンダッツ バニラアイスクリームのマッチングが絶妙なデザート。「白玉ぜんざい with グリーンティー」は、上品な甘さのぜんざいに濃厚なハーゲンダッツ グリーンティーアイスクリームを合わせた一品です。香ばしくサクサクのごまガレットに滑らかなマスカルポーネムースをのせ、口の中に広がる豊かな味わいと食感が楽しめます。「いちごのスープ with ストロベリー」は、酒かすと甘酒に爽やかなイチゴのピューレを合わせたイチゴのスープに、みずみずしいイチゴとハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームをのせた、イチゴ尽くしの一皿。日本人になじみ深い和素材をベースに開発されたメニューは、お茶と一緒に楽しめる味わいとなっています。「おちゃらか」オリジナルの日本茶とともに味わって♡また、それぞれの和スイーツには、フランス人ソムリエ、ステファン・ダントン氏がプロデュースする日本茶・フレーバーティーの専門店「おちゃらか」オリジナルフレーバーの日本茶がセットになった贅沢さ。新茶の季節にふさわしいハーゲンダッツの和スイーツ専門店は、ファンならずともそそられますね♩ハーゲンダッツ