『メイズ・ランナー』シリーズ完結編、『メイズ・ランナー:最期の迷宮』の公開日が6月15日(金)に決定。合わせて、日本版オリジナル予告編が解禁となった。

『メイズ・ランナー』『メイズ・ランナー2:砂漠の迷宮』に続くシリーズ完結編にあたる本作。巨大迷路から脱出するために、3年もの歳月を費やしたトーマスと仲間たち。囚われた仲間ミンホを救うため、人類滅亡の危機を救う“治療法”の存在、自分たちが閉じ込められた理由を解明するため、彼らは決死の覚悟で難攻不落の伝説の迷路に逆侵入することを決断する。

本シリーズの主人公トーマス役のディラン・オブライエンをはじめ、『パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊』のカヤ・スコデラリオほか、トーマス・ブローディ=サングスター、キー・ホン・リーらが出演する。

映像には、秘密組織<WCKD>に捕らわれたミンホを助けるため、トーマスたちが移送列車を急襲するシーンをはじめ、強力なウィルス“フレア”の感染者急拡大に危機感を募らせるWCKD、巨大な壁で囲われた要塞都市ラスト・シティ中心部にあるWCKD本部にトーマスたちが潜入する場面などが収められている。

映画『メイズ・ランナー:最期の迷宮』は6月15日(金)より全国公開

© TM and © 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved. Not for sale or duplication.

