キッチンのシンクにいるのは、1匹のカニ。

今まさにさばかれてしまいそうなのですが……なぜかカニの方がナイフを持ってる!?

たくましすぎる行動が話題を集めていました。動画をご覧ください。

[動画を見る]

Survivor: Crab Holding A Knife Fights For Its Life In The Kitchen! - YouTube



「こんなところで食べられてたまるかよ!」とばかりに小さなナイフを振り回すカニ。撮影者も包丁で対抗します。

[画像を見る]

ナイフを右手から左手へしっかり持ち替えているところを見ると、偶然つかんでしまったわけではない様子。

意志をもってナイフを持ち出しているとしたら驚きです。

[画像を見る]

最後はナイフを捨てて、自らのハサミで勝負!

動画はここまでで終わっていますが、カニは無事生き残ることができたのでしょうか。

活きが良いのはいいことですが、ここまで必死に抵抗されてしまうと食べるのが忍びないですね……。