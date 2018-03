ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ふた付きなので見せる収納ができるディズニーデザインの「ふた付きバスケット」の紹介をします☆

ふた付きバスケット(ディズニー)

©Disney

©Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A, Milne and E.H.Shepard.

価格:【幅25cm】2,769円(税込2,990円)、【幅40cm】3,695円(税込3,990円)

サイズ:奥行30、高さ25cm

販売店舗:ベルメゾンディズニーファンタジーショップ

風合いのある麦わら素材に、ディズニーキャラクターモチーフのアップリケがほかにはない持ち味のバスケット☆

内生地にもキャラクター柄をオン!

中を見せないフタ付きで、重ねられるので整理整頓に大活躍♪

サイズが2サイズ展開なのもポイント。

子ども部屋ではもちろん、リビングの目立つ場所で使っても絵になりますね☆

ミッキーマウス

©Disney

黒と赤のカラーがミッキーらしいデザイン☆

ミッキーの手やズボンのボタンのアップリケがキュート!

©Disney

<幅40cm>

横幅があるのでたくさん物を収納できます。

©Disney

<デザインアップ>

内生地はシックな黒にたくさんのミッキーがデザインされています。

黒は汚れが目立ちにくいので使いやすいですよね♪

ドナルドダック

©Disney

青、白、黄色の配色が爽やかなドナルドのデザイン☆

赤いリボンやマリンテイストには欠かせないイカリマークがアップリケになっています。

©Disney

<幅40cm>

使用頻度の高いお洋服を入れるのにも使えそう!

©Disney

<デザインアップ>

内生地もブルー!

スターやイカリマークに囲まれた笑顔のドナルドの愛らしいデザイン☆

チップ&デール

©Disney

明るい茶色と濃い茶色のコントラストがチップとデールそれぞれのキャラクターカラーになっているデザイン☆

茶色がベースなのでインテリアに馴染みそう!

©Disney

<幅40cm>

幅25cmのバスケットとセットで使っても可愛い☆

©Disney

<デザインアップ>

チップとデールの大好物の木の実がアップリケに♪

内生地にもたくさんのチップとデールが登場します。

デイジー

©Disney

紫、アイボリー、黄色の3色使いがおしゃれなデイジーのデザイン。

リボンのワッペンがついています☆

©Disney

<幅40cm>

ドナルドのバスケットとセットで使いたいですね♪

くまのプーさん

©Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A, Milne and E.H.Shepard.

黄色と赤のツートンカラーがかわいいくまのプーさんデザイン。

ミツバチとハニーポットのワッペンがポイント。

©Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A, Milne and E.H.Shepard.

<幅40cm>

ナチュラルな質感がプーさんのイメージにぴったり!

©Disney

<素材アップ>

風合いのある麦わら素材が上品でオシャレ。

物を無造作に入れてもキレイに収納して見えるのは、ふた付きならでは!

ふた付きなので見せる収納ができるディズニーデザインの「ふた付きバスケット」の紹介でした☆



ベルメゾンディズニーファンタジーショップで発売中です!

同デザインのアイテムはこちらで紹介しています☆

最新情報はディズニーグッズ情報で紹介しています。

