Çò¤À¤·¤Ç´ÊÃ±¡ª½Õ¤ò´¶¤¸¤ëºù¤¦¤É¤ó¡õ¾Æ°õÉÕ¤Íñ¾Æ¤¤Î¥ì¥·¥Ô
½Õ¤È¸À¤¨¤Ðºù¡£ÆüËÜ¤Î½Õ¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¹¡£²Ä°¦¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¾®¤µ¤Ê¤ª²Ö¤ËËèÇ¯¿´Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈþ¤·¤¤ÆüËÜ¤Î¡Öºù¡×¤ò¿©Âî¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢½Õ¤ò´¶¤¸¤ë¸¥Î©¤Î¤´¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£
»ÔÈÎ¤ÎÇò¤À¤·¤ò»È¤¨¤Ð¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¼ê·Ú¡ª
¤À¤·¤ò°ì¤«¤é¼è¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢Ë»¤·¤¤»þ¤Ï»ÔÈÎ¤ÎÇò¤À¤·¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¡£¤¹¤Ç¤ËÌ£¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´õ¼á¤·¤Æ»È¤¨¤Ð1ËÜ¤ÇÌ£¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ë²È»ö¤Ë¤ÈË»¤·¤¤½÷À¤Î¶¯¡Á¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¡ª
º£²ó¤Ï¤½¤Î¡ÖÇò¤À¤·¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢½Ð½Á´¬Íñ¤Èºù¤Î¤¦¤É¤ó¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏÁáÂ®¥ì¥·¥Ô¤Î¤´¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£
ºù¤Î¾Æ°õÉÕ¤½Ð½Á´¬¤Íñ¤Î¥ì¥·¥Ô
º£²ó¤Ïºù¤Î¾Æ°õ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Æ°õ¤ÏÀ½²ÛÆ»¶ñÅ¹¤äÏÂ²Û»ÒÆ»¶ñ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Î¤¢¤ë¤ªÅ¹¤Ç¹ØÆþ½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¤Ê¤±¤ì¤ÐÌµ¤·¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡ª
ºàÎÁ
Íñ¡¡3¸Ä
Çò¤À¤·¡¡¾®¤µ¤¸2
¿å¡¡50cc
º½Åü¡¡¾®¤µ¤¸1
ºî¤êÊý
¡¡¡¥Ü¡¼¥ë¤ËÍñ¤ò³ä¤êÆþ¤ì¡¢ºÚÈ¤¤ÇÍÏ¤¤Û¤°¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎºàÎÁ¤òÁ´¤ÆÆþ¤ì¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¢¡¡Íñ¾Æ¤´ï¤òÇ®¤·¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£½Ð½Á´¬Íñ¤ÏÉáÄÌ¤ÎÍñ¾Æ¤¤è¤ê¤â¿åÊ¬¤¬Â¿¤¤°Ù¾¯¡¹´¬¤¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¡£ºÚÈ¤¤¬Æñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Õ¥é¥¤ÊÖ¤·¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£Íñ±Õ¤ò¾¯¤·¤Å¤ÄÆþ¤ì¤Æ¤Ï´¬¤¡¢´¬¤¯¤´¤È¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÇö¤¯ÅÉ¤ë¤ÈåºÎï¤Ë´¬¤±¤Þ¤¹¡£
²Ð²Ã¸º¤Ï¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤¬ÌÜ°Â¡£¾Æ¤¿§¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤°Ù¡¢¾Ç¤²¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²Ð¤«¤éÎ¥¤·¤Æ²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï¤«¤Ê¤ê´¬¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇË¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿µ½Å¤Ë´¬¤¤Þ¤¹¡£
Á´¤Æ¤ÎÍñ±Õ¤òÆþ¤ì¤Æ¾Æ¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿ÈÄ¤Ë°Ü¤·Îä¤Þ¤¹¡ÊÀÚ¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·Îä¤á¤Æ¤«¤é¡Ë¡£
£¡¡ºù¤Î¾Æ°õ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÁ¤ÎÉôÊ¬¤ò»ý¤Á¡¢Ä¾²Ð¤ÇÀèÃ¼¤Î¤ß¤ò²¹¤á¤ë¡Ê·Ú¤¯ÀÖ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤ë¤Þ¤Ç¡Ë¡£
¢¨Ç®¤·¤¿ÀèÃ¼¤ÏÈó¾ï¤ËÇ®¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¿¨¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£²Ð½ý¤Ë¤Ï¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤´Ãí°Õ¤ò¡£
¤¡¡Íñ¾Æ¤¤ÎÃ¼¤ò¾¯¤·ÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢6ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£Ç®¤·¤¿¾Æ°õ¤òÉ½ÌÌ¤Ë²¡¤¹¡£
¢¨½½Ê¬¤Ë¾Æ°õ¤¬Ç®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð·Ú¤¯É½ÌÌ¤ËÅö¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥¸¥å¥Ã¤È°ì½Ö¤Ç¾Æ°õ¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥å¥Ã¤È²»¤¬ÌÄ¤é¤ºåºÎï¤Ê¾Æ°õ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð²ÃÇ®¤¬Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½½Ê¬²ÃÇ®¤·¤Æ¤«¤é¾Æ°õ¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¡¡ºù¤Î¾Æ°õÉÕ¤½Ð½Á´¬Íñ¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¾¯ÎÌº½Åü¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¯¡¢¤ª½Ð½Á¤ÎÌ£¤¬¤¤¤¤Æ¤¤¤ÆÍ¥¤·¤¤¤ªÌ£¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çò¤À¤·¤Ç´ÊÃ±¡ªºù¤¦¤É¤ó
Â³¤¤Þ¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤ÏÇò¤À¤·¤Çºî¤ëºù¤¦¤É¤ó¤Î¥ì¥·¥Ô¡£
ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¤¦¤É¤ó¡¡1¶Ì
Çò¤À¤·¡¡Âç¤µ¤¸2
Ç®Åò¡¡250cc
ºù¤Î²Ö±öÄÒ¤±¡¡Å¬ÎÌ
ºÚ¤Î²Ö¡¡Å¬ÎÌ
²ÖóÏ¡¡Å¬ÎÌ
²¼½àÈ÷
¡¦ºÚ¤Î²Ö¤Ï²¼è§¤Ç¤·¡¢¿åµ¤¤òÀÚ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¦²ÖóÏ¤Ï¿å¤ÇÌá¤·¤Æ¡¢¿åµ¤¤ò·Ú¤¯¹Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
ºî¤êÊý
¡¡¡ºù¤Î²Ö±öÄÒ¤±¤ò¿å¤Ë¿»¤·¤Æ±öÈ´¤¤¹¤ë¡£
¢¡¡¤¦¤É¤ó¤òè§¤Ç¤ë¡£º£²ó¤ÏÎäÂ¢¤Î¶Ì¤¦¤É¤ó¤ò»ÈÍÑ¡£ÎäÅà¤¦¤É¤ó¤ä´¥ÌÍ¤Ê¤É¤ª¹¥¤ß¤ÎÊª¤ò¤ª»È¤¤²¼¤µ¤¤¡£
£¡¡Ð§¤ËÇò¤À¤·¤ÈÇ®Åò¤òÆþ¤ìº®¤¼¤ë¡£
¤¡¡¤¦¤É¤ó¤òÆþ¤ì¡¢²¼è§¤Ç¤·¤¿ºÚ¤Î²Ö¡¢²ÖóÏ¡¢ºù¤Î±öÄÒ¤±¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¤ª¹¥¤ß¤ÎÊª¤ÇOK¤Ç¤¹¡£ºÚ¤Î²Ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Ê¤É¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤¬Æþ¤ë¤ÈºÌ¤ê¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Û¤ó¤Î¤êºù¹á¤ëºù¤¦¤É¤ó¤È²Ä°¦¤¤¾Æ°õÉÕ¤¤Î½Ð½Á´¬Íñ¤Ç¡¢½Õ¤Î¿©Âî¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¤Í¢ö
¡Ú¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Îµ»ö¡Û
¢£¤¤¤Ä¤â¤ÎÎÁÍý¤Ë¥×¥é¥¹¥ï¥ó¡Èºù¤Î±öÄÒ¤±¡É¤Ç½Õ¿§¤Î¿©Âî
¢£¡ÈÎÁÍý²È¤µ¤ó²È¤Î¤¤Á¤ó¤È¤´¤Ï¤ó¡É ½Õ¤ÎÌ£³Ð¡¢¥Õ¥¤òÌ£¤ï¤¦¡ª
¢£¤ª²Ö¸«¤Ë¤â¢ö½Õ¤Î²Ä°¦¤¤¼ê¤Þ¤ê¼÷»Ê¥ì¥·¥Ô
¢£¤¤¤Ä¤â¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æ´ÊÃ±½Õ¿§¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¥ì¥·¥Ô♡
¢£»³ºÚ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡ª¡©½Õ¤ÎÂ©¿á¡¢¤³¤´¤ß¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß