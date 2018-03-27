『ポプテピピック』ニコ動で12話全て再生100万回超え
24日深夜に最終回を迎えた人気アニメ『ポプテピピック』（全12話）が、27日までにニコニコ動画で全話100万回再生を突破した。ニコニコ動画の公式チャンネル配信アニメで全話が100万回再生を超えるのは初となる。
電気グルーヴとのコラボTシャツも
原作は大川ぶくぶ氏による同名漫画。30分枠の前後半でほぼ同じ内容を放送し、主人公ポプ子・ピピ美の声優も毎回違う声優が担当するなど、前代未聞の“クソアニメ”としてアニメファンに衝撃を与え人気を博した。
ニコニコ動画でも大きな反響を呼び、1月7日に投稿された第1話の再生数はすでに490万回を突破。2話以降も多くが100万台後半から200万回超えを記録している。
■『ポプテピピック』ポプ子・ピピ美の担当声優一覧
（※表記はすべてポプ子、ピピ美の順）
第1話 前半：江原正士・大塚芳忠 後半：三ツ矢雄二・日高のり子
第2話 前半：悠木碧・竹達彩奈 後半：古川登志夫・千葉繁
第3話 前半：小松未可子・上坂すみれ 後半：中尾隆聖・若本規夫
第4話 前半：日笠陽子・佐藤聡美 後半：玄田哲章・神谷明
第5話 前半：金田朋子・小林ゆう 後半：中村悠一・杉田智和
第6話 前半：三瓶由布子・名塚佳織 後半：下野紘・梶裕貴
第7話 前半：こおろぎさとみ・矢島晶子 後半：森久保祥太郎・鳥海浩輔
第8話 前半：諸星すみれ・田所あずさ 後半：小野坂昌也・浪川大輔
第9話 前半：中村繪里子・今井麻美 後半：斉藤壮馬・石川界人
第10話 前半：徳井青空・三森すずこ 後半：小山力也・高木渉
第11話 前半：水樹奈々・能登麻美子 後半：郷田ほづみ・銀河万丈
第12話 前半：小山茉美・三石琴乃 後半：速水奨・中田譲治
電気グルーヴとのコラボTシャツも
原作は大川ぶくぶ氏による同名漫画。30分枠の前後半でほぼ同じ内容を放送し、主人公ポプ子・ピピ美の声優も毎回違う声優が担当するなど、前代未聞の“クソアニメ”としてアニメファンに衝撃を与え人気を博した。
ニコニコ動画でも大きな反響を呼び、1月7日に投稿された第1話の再生数はすでに490万回を突破。2話以降も多くが100万台後半から200万回超えを記録している。
■『ポプテピピック』ポプ子・ピピ美の担当声優一覧
（※表記はすべてポプ子、ピピ美の順）
第1話 前半：江原正士・大塚芳忠 後半：三ツ矢雄二・日高のり子
第2話 前半：悠木碧・竹達彩奈 後半：古川登志夫・千葉繁
第3話 前半：小松未可子・上坂すみれ 後半：中尾隆聖・若本規夫
第4話 前半：日笠陽子・佐藤聡美 後半：玄田哲章・神谷明
第5話 前半：金田朋子・小林ゆう 後半：中村悠一・杉田智和
第6話 前半：三瓶由布子・名塚佳織 後半：下野紘・梶裕貴
第7話 前半：こおろぎさとみ・矢島晶子 後半：森久保祥太郎・鳥海浩輔
第8話 前半：諸星すみれ・田所あずさ 後半：小野坂昌也・浪川大輔
第9話 前半：中村繪里子・今井麻美 後半：斉藤壮馬・石川界人
第10話 前半：徳井青空・三森すずこ 後半：小山力也・高木渉
第11話 前半：水樹奈々・能登麻美子 後半：郷田ほづみ・銀河万丈
第12話 前半：小山茉美・三石琴乃 後半：速水奨・中田譲治