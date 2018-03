歌手のジャスティン・ビーバーが、テレビ番組「サタデー・ナイト・ライブ」で最も態度の悪いゲストだったと暴露された。

同番組に長年出演してきたビル・ヘイダーとジェイ・ファローは、現地時間22日にトーク番組「Watch What Happens Live with Andy Cohen」に出演し、ファンから最も態度の悪かったゲストについて聞かれると、ジェイは「僕たちは2人とも分かっていると思うよ」とコメント。ビルが続いて、「そうだね。ビーバーだったね」「彼がちょうど良くない状況にいた時だった。今は良い状況かもしれない。でも、彼は……荒かったね」「みんな(ゲスト)はとてもワクワクしているんだ。ビーバーだけが僕の経験の中で唯一だったね。彼はただ、疲れていたか、追い込まれていたか」と語っている。

ジャスティンは2013年2月に同番組でホストとミュージカルゲストを務めたが、2013年にマリファナ吸引騒動やレストランで放尿する動画が流出して世間を賑わせ、2014年初めには隣人宅に卵を投げつけたり、飲酒運転などの容疑で逮捕されたりして話題となっていた。

2015年にマネージャーのスクーター・ブラウンは「外部の人は何が起こっていたのか分からないよ。人々が思っているよりももっと悪かったんだ」と明かしていた。