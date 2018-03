ケチャップはハンバーグやチキンナゲット、フライドポテトなどに欠かせない調味料。しかし悩みどころはハネやすいという点。押し出した時に勢いがついてしまい、うっかり白い服にケチャップをつけちゃった……なんて経験は誰にでもあるはず。

この悩みを解決する食品がクラウドファンディングサイト「Kickstarter」に登場、出資者募集から1ヶ月かからずに目標金額を達成しました。その食品とは“Slice of Sauce”。なんとケチャップがシートの形になっているのです。

材料は本来のケチャップのものと同じトマトやピーマンなどを中心とした野菜類で、防腐剤や人工甘味料などの添加物は一切使用していないとのこと。

開発者のエミリー・ウイリアムズさんはミシガン州でレストランを経営する父親がおり、父親のオリジナルレシピでバーベキューソースを作っていたところ、偶然乾燥したものを見つけたのが開発のきっかけとなったのだそうです。

SNSでは賛否両論

これならケチャップが服にハネる心配も不安もなくなりそう。この画期的な発明に、一般の人や飲食店からも期待の声が多く寄せられています。

ところが「ケチャップシート」に異論を唱える人も。

ケチャップボトルのキャップについて乾燥したケチャップを思い出させる。

Ketchup slices *might* work on a hamburger - even if you wanted that much ketchup - but they can’t replace ketchup. You can’t mix ketchup slices into a recipe. You can’t dip anything into what is effectively tomato flavored savory fruit leather.

ケチャップはハンバーガーに使うべきですが、たくさんつけたいと思ってもケチャップシートでは……。ケチャップシートをレシピに入れることはできないし、他のトマト風味のフルーツにディップして食べることもできない。

ケチャップでこんな論争になるとは……。

ハネる心配はないとはいえ「ケチャップが好きでたっぷりつけたい」という人にとっては物足りなく味気ないものに感じてしまったのかもしれません。

クラウドファンディングの締切は2018年5月を予定しています。ケチャップシートを使う機会に恵まれた人の感想を聞いてみたいですね。