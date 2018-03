by Let Ideas Competeノルウェー北部に位置するテュスフィヨールは人口2000人弱の小さな自治体です。2017年11月末に、テュスフィヨールで151件もの性的暴行があったことが分かりました。一番古いケースが1953年とのことで、テュスフィヨールにおける性的暴行が60年間も問題視されてこなかったのには、北欧諸国にみられる根強い 人種差別 が関係していると言われています。Ny rapport om Tysfjord-sakene: Politiet har etterforsket 151 overgrepssaker - 106 er henlagt - Tysfjord-saken - VGhttps://www.vg.no/nyheter/innenriks/tysfjord-saken/ny-rapport-om-tysfjord-sakene-politiet-har-etterforsket-151-overgrepssaker-106-er-henlagt/a/24197776/The community of 2,000 people with 151 cases of sex crime - BBC Newshttp://www.bbc.com/news/stories-43478396ノルウェー北部・ヌールラン県にあるテュスフィヨールは、深さ900メートルのフィヨルドによって、東側のキョプスヴィク村と西側のドラーグ村に分断されています。行政の中心地はキョプスヴィク村で、住民のほとんどはノルウェー人です。一方、西側のドラーグ村は住民のほとんどがサーミ人です。by Frode Jenssenサーミ人はスカンジナビア半島北部の先住民で、ノルウェーにはおよそ6万人のサーミ人が住んでいるといわれています。サーミ人は独自の言語を持っていましたが、ノルウェー政府は「ノルウェー人の名前を持つ人だけが財産所有を許され、ノルウェー語を話す人のみが土地を購入できる」という「ノルウェー化」政策を行ったという歴史があります。また、サーミ人は元来精霊信仰に基づく自然崇拝的宗教観を持っていましたが、16世紀に入ってキリスト教の布教がスカンジナビア半島にもやってきたことで、弾圧されてしまいました。by tonynetone被害者の1人であるニナ・イヴェルセンさんもサーミ人で、14歳の頃から虐待について本を書いて世間に公表しようと考えていたそうですが、大人の誰に言っても耳を貸してもらえず、それどころか「尻軽女」「ウソつき」などと罵倒されて唾を吐かれることもあったとのこと。2007年には被害者の家族が 性的虐待 の事実を訴える手紙をノルウェーの首相に送り、さらには地元の政治家・医療関係者・警察などが出席する会議でもこの事実を公表しましたが、「そんなに大量の性的虐待が起こるなど有り得ない」と一蹴されてしまいます。性的虐待の事実がなかったことにされてしまうと感じたイヴェルセンさんは、自身のFacebookに性的虐待を非難する詩を掲載します。この詩には大文字で「TYSFJORD」とテュスフィヨールの名前が隠されていました。自身も性的被害を受け、この詩を見た地元の女性がイヴェルセンさんと連絡を取ることで話が動き出します。実はその女性は既にフリー・ジャーナリストと連絡を取っていました。イヴェルセンさんは他の被害者とも連絡を取り、全国紙で性的虐待の事実について公表することに成功しました。この報道により、ノルウェー警察も調査に乗り出し、その結果60年以上にわたる151件以上の性的虐待が明らかになったというわけです。テュスフィヨールにおける性的虐待の被害者は10歳から75歳までで、その7割以上はサーミ人。被害者の中には同時に加害者として起訴された人もいました。また、全てではありませんが一部の事例では、サーミ人独自のシャーマニズムとキリスト教が混ざり合った結果、儀式的に行われた疑いのあるケースもあったとのこと。連鎖する性的虐待が60年以上も町のなかで問題視されてこなかった理由として、サーミ人に対する差別意識、サーミ人自体の秘密主義、テュスフィヨール全体の隠ぺい体質が指摘されています。また、サーミ人の権利団体によれば、差別的な扱いを長年受けてきたことによって、サーミ人は政府や警察に対する不信感を根強くしているとのこと。今回の性的暴行が明るみに出なかったのも、テュスフィヨールのサーミ人が「警察は自分たちを助けてくれる」という認識を持っていなかったことに一因があると言われています。