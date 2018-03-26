¹À¥¤¹¤º¡ß»³ùõ¸¿Í¡Ø»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡Ù3·î26Æü¤è¤ë9»þ¤«¤éÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷
¹À¥¤¹¤º¡ß»³粼¸¿ÍW¼ç±é¡¢¿·ÀîÄ¾»Ê¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡Ø»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡Ù¤¬3·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ë9»þ¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô400ËüÉôÆÍÇË¡¢¡Èµã¤±¤ëÀÄ½ÕÌ¡²è¡É¤È¤·¤Æ¾Î¤µ¤ì¤ë¿·ÀîÄ¾»Ê¤Î¸¶ºî¤ò¡¢¡ØËÍ¤Î½éÎø¤ò¥¥ß¤ËÊû¤°¡Ù¡Ø·é¤¯½À¤¯¡Ù¤Î¿·¾ëµ£É§´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥á¥È¥í¥Î¡¼¥à¤È¾Î¤µ¤ì¤¿Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦ÍÇÏ¸øÀ¸¤È¡¢¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¡¦µÜ±à¤«¤ò¤ê¤ÎÎø¤ÈºÆÀ¸¤ÎÊª¸ì¡£
Êì¤Î»à¤ò¶¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍÇÏ¸øÀ¸¤ò»³粼¸¿Í¡¢¾¡µ¤¤Ç¼«Í³ËÛÊü¡¢±À¤Î¤è¤¦¤ËÄÏ¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤µÜ±à¤«¤ò¤ê¤ò¹À¥¤¹¤º¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¸øÀ¸¤ËÎø¿´¤òÊú¤¯ÍÄÆëÀ÷¡¦ß·ÉôÄØÌò¤ËÀÐ°æ°ÉÆà¡¢¤«¤ò¤ê¤¬Îø¤ò¤¹¤ë¸øÀ¸¤ÎÍÄÆëÀ÷¡¦ÅÏÎ¼ÂÀÌò¤ËÃæÀîÂç»Ö¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡£¼çÂê²Î¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡Ø»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡Ù3·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ë9»þ¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷
(C)2016±Ç²è¡Ø»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ (C)¿·ÀîÄ¾»Ê¡¿¹ÖÃÌ¼Ò
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É