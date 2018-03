Coming soon. 03.26.18. pic.twitter.com/aAhtcbu6Wr— KFC Canada (@kfc_canada) 2018年3月23日

So @kfc_canada brought us the new waffle double down they have coming out next week, and now I don’t need to eat for 12 years — Elamin Abdelmahmoud (@elamin88) 2018年3月21日

Because the "Double Down" wasn't bad enough... let's add a waffle! https://t.co/0ZEdaY5DwQ— 105.1 The River (@TheRiver1051) 2018年3月23日

I'm not a religious man, but guys, please pray for me.



https://t.co/U42XEGTXo7— ☢️Super Dragon Meatball☢️ (@Fuggins4u) 2018年3月22日

So when you gonna ship the Waffle #DoubleDown to the US, @kfc_canada/@kfc? pic.twitter.com/68jcH2WdKe— Shane R. (@htAngryFace) 2018年3月23日

Please @kfc , bring that chicken and waffle double down sandwich to the US. IM BEGGING YOU !!!— Matthew Clanton (@mattdclanton) 2018年3月24日

God Canada is such a Mister Goodie-Two shoes!

They’ve got everything!

Sexy PM

Free healthcare

and KFC’s Waffle Double Down sandwich!

We get it! You’re awesome! Now freaking share!— Lori Chasity ❄️ ✊️ (@lori_chasity) 2018年3月24日

フライドチキンでピザを作った「CHIZZA」や、2枚のフライドチキンでチーズとベーコンをサンドした「チキンフィレダブル」など、ケンタッキーは突如としてあまりにも肉肉しくてジャンキーなメニューをリリースすることがあるのですが、新たに2枚のフライドチキンでワッフルをサンドした「Waffle Double Down」を発表しています。The KFC Waffle Double Down is coming ... but only to Canadahttps://mashable.com/2018/03/24/kfc-waffle-double-down-canada/カナダの ケンタッキーフライドチキン が、2枚のチキンにワッフルをサンドした「Waffle Double Down」を発表しました。2枚のチキンフィレでベルギーワッフルをサンドし、カナダ産のメープルシロップをたっぷりかけたという一品で、発売日は現地時間の2018年3月26日となっています。カナダのケンタッキーフライドチキンで最高マーケティング責任者を務めるサマンサ・レッドマン氏は、元となったチキン2枚でベーコンやチーズを挟んだDouble Downは「カナダでも話題となり、顧客から求められているメニューのひとつ」とコメント。実際、Double DownやZinger Double Downは、メニューに入るたび人気を得ているそうです。そんな人気のDouble Downシリーズにカナダオリジナルのテイストを加えたのが「Waffle Double Down」というわけ。これに対してカナダ人たちはさまざまな反応をみせています。「カナダのケンタッキーは新しいWaffle Double Downを来週リリース予定なんだけど、食べてみた感想としては今後12年間はもう食べなくていいかな」「『Double Down』では十分に悪いとは評されなかったので、ワッフルを追加してみることにしよう!」「僕は宗教にあまり関心がないが、みんな僕のために祈ってくれ」一方アメリカ人からは、当然のごとく以下のようなツイートが飛び出しています。「で、いつWaffle Double Downはアメリカにやってくるの?」「どうかケンタッキーよ、Waffle Double Downをアメリカにもお願いします。僕は切に懇願するよ!!!」「彼らはすべてを持っている!セクシーな首相と無料のヘルスケア、そしてケンタッキーのWaffle Double Down!」なお、過去にはアメリカで発売されたフライドチキン2枚でチーズとベーコンを挟んだ驚愕の新メニュー「Double Down」が数年越しに日本に上陸したこともあるので、この「Waffle Double Down」も日本で食べられる日が来るかもしれません。