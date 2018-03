アメリカ人気ドラマランキング、ケーブルは『ウォーキング・デッド』がV4も停滞気味

全米視聴率ランキングのトップ10(ニールセン調べ)が発表された。3月12日(月)の週のケーブル(有料放送)の順位は以下の通り。

【関連記事】『ウォーキング・デッド』『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』クロスオーバーは劇場公開も!

1.『ウォーキング・デッド』(AMC)

2.『TRU NCAA BSKBL CHMP-SU-4 (UMBC VS KANSAS ST)』(TRUTV)

3.『RACHEL MADDOW SHOW』(MSNBC)

4.『TBS NCAA BSKBL CHMP-SA-4 (HOUSTON VS MICHIGAN)』(TBS NETWORK)

5.『HANNITY』(FOX NEWS CHANNEL)

6.『HANNITY』(FOX NEWS CHANNEL)

7.『RACHEL MADDOW SHOW』(MSNBC)

8.『RACHEL MADDOW SHOW』(MSNBC)

9.『RACHEL MADDOW SHOW』(MSNBC)

10.『TNT NCAA BSKBL CHP-PRFR2 (UMBC VS VIRGINIA)』(TURNER NETWORK TELEVISION)

『ウォーキング・デッド』シーズン8後半が4週連続の首位。しかし、視聴者数は後半初回で800万超えとなって以降、ここ3話はいずれも600万台(682万→660万→666万)と停滞している。

なお、このシーズン8は16話構成だが、ダリル役のノーマン・リーダスによると、4月15日(日)に放送予定のシーズンフィナーレでは、かなり大規模なことが起きて「すごくすごく満足できる内容」とのこと。現地報道によれば、本作はシーズン9の製作を始めているという。

一方、『ウォーキング・デッド』のキャストやスタッフが舞台裏を語るトーク番組『トーキング・デッド』は圏外。今回は、ギャレス役のアンドリュー・J・ウェスト、ジョージー役のジェイン・アトキンソンに加えて、『コミ・カレ!!』のシャーリー・ベネット役で知られるイヴェット・ニコール・ブラウンが14度目のゲスト出演を果たしていた。(海外ドラマNAVI)