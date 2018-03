映画『メラニーは行く!』『リンカーン弁護士』などの俳優ジョシュ・ルーカスが、実話を基にした映画『ザ・インポッシブル(原題) / The Impossible』で、テレビドラマ「THIS IS US 36歳、これから」のクリッシー・メッツらと共演するとDeadlineが報じた。

本作は、ジョイス・スミスの「ザ・インポッシブル:ザ・ミラキュラス・ストーリー・オブ・マザーズ・フェイス・アンド・ハー・チャイルズ・レザレクション(原題) / The Impossible: The Miraculous Story of Mother’s Faith And Her Child’s Resurrection」を基に映画化する企画。実話に基づき、氷の張った湖に落ち一度は死亡と診断されながらも蘇生した14歳の息子と、彼に付き添い続け奇跡を目にした母親ジョイスの物語を描く。



ルーカスは息子の父親を演じ、メッツは息子の母親役に決まっている。監督は、テレビシリーズ「グッド・ワイフ」や「レボリューション」などのエピソード監督を務めてきたロクサン・ドーソンが担当する。(鯨岡孝子)