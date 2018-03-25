½÷»Ò¤Ê¤éÀäÂÐ¤ËÂç¹¥¤¡ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÌ£¤âºÇ¤Ã¹â¤Ê¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥ÅÔÆâ¥Ù¥¹¥È10¡ª
Èþ¤·¤¯¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿É½ÌÌ¤Ë¡¢¥Ð¥¿¡¼¤È¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤ÆËËÄ¥¤ë¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¡£
¤½¤Î²û¤«¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª
¤½¤ó¤Ê»þ¤ËË¬¤ì¤¿¤¤ÅÔÆâ¤ÎÀäÉÊ¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤ÎÌ¾Å¹¤ò¡¢¤É¤É¤ó¤È°ìµó¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡ª
¡Ö¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¡Ê¥×¥ì¡¼¥ó¡Ë¡×¡Ê650±ß¡Ë¢¨1¿ÍÁ°2Ëç ¥·¥í¥Ã¥×ÉÕ¤
Ï·ÊÞ¤ÎÌ£¤ò·Ñ¾µ¡ª¤¢¤ÎÌ£¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¡ª
¡Ø¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥Ñ¡¼¥é¡¼Fru-Full¡Ê¥Õ¥ë¥Õ¥ë¡Ë¡Ù
ÀÖºä¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥Ñ¡¼¥é¡¼¡Ø¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥Ñ¡¼¥é¡¼Fru-Full¡Ê¥Õ¥ë¥Õ¥ë¡Ë¡Ù¤Ï¡¢2012Ç¯3·î¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄÊÄÅ¹¤·¤¿Ï·ÊÞ¡ØËüÁÚ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¡Ù¤ÎÌ£¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ±Å¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2013Ç¯4·î¡£Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡ØËüÁÚ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¡Ù¤ÎÌ£¤ò¡¢¼é¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¤ªÅ¹¤À¡£
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤¬¾Æ¤¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï10¡Á15Ê¬¤Û¤É¤«¤«¤ë¡£1Ëç200±ß¤ÇÄÉ²Ã¤â²ÄÇ½¤À
Æ±Å¹¤òË¬¤ì¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¡Ö¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¡×¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¥Û¥Ã¤È¤¹¤ëÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£
Æ¼ÈÄ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤Ï¡¢¤½¤Î¾Æ¤ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤âÆÃÄ§¤À¡£¾å¼Á¤Ê¾®Çþ¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÂ¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÍñ¤Ê¤É¡¢À¸ÃÏ¤ÎÇÛ¹ç¤ÏËüÁÚ»þÂå¤Î¤â¤Î¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«²ÈÀ½¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤âÆÈÆÃ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤ÎÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
Ê¿Æü¤Ç¤âµÒÂ¤¬Àä¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ËþÀÊ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦
Æ±Å¹¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ¾Êª¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ó¥É¡×¤âÉ¬¿©¡£
Æ°ÊªÀ¤È¿¢ÊªÀ¤ÎÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡¢´Å¤µ¤Ò¤«¤¨¤á¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢¥Ï¥ï¥¤»º¥Ñ¥Ñ¥¤¥ä¡¢¥¥¦¥¤¡¢¥¤¥Á¥´¡Ê¹È¤Û¤Ã¤Ú¢¨»þµ¨¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ë»º¥Ð¥Ê¥Ê¤¬À°Á³¤ÈÊÂ¤ÖÍÍ»Ò¤Ï¡¢°ìÅÙ¸«¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤À¡£
º£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²û¤«¤·¤¤´Å¤µ¤Ë¤ª¤Ü¤ì¤¿¤¤¡ª¤½¤ó¤ÊÆü¤Ë¤³¤½Ë¬¤ì¤ÆÍß¤·¤¤Ì¾Å¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÀÐÍÒ¾Æ¤¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¡×¡Ê734±ß¡Ë¤ÈàÝàê¡Ö¥È¥¢¥ë¥³ ¥È¥é¥¸¥ã¡×¡Ê648±ß¡Ë¡£¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤Ë¤Ï¥¨¥¹¥×¡¼¥Þ¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ë
ÀÐÍÒ¾Æ¤¤Î¶Ë¸ü¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤¬ÀäÉÊ¡ª
¡ØÀÐ³ø bake brread ÃãË¼ TAM TAM¡Ù
¿ÀÊÝÄ®±Ø¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡ØÀÐ³ø bake brread ÃãË¼ TAM TAM¡Ù¤Ï¡¢¾¼ÏÂ47Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿Ï·ÊÞµÊÃãÅ¹¤À¤Ã¤¿¡£2014Ç¯9·î¤Ë¥Ó¥ë¤ÎÏ·µà²½¤Ë¤è¤ë²þÃÛ¹©»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸½ºß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£
¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤¬º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤À¡£¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ÈÇ÷ÎÏ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¿Íµ¤Å¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Íñ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿¤âÉÕ¤±¤º¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¡ª
³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤ÈÃæ¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤
¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤«¤é20Ê¬Äø¤«¤±¤Æ¾Æ¤¾å¤¬¤ë¡ÖÀÐÍÒ¾Æ¤¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¡×¤Ï¡¢Ä¾·ÂÌó15cm¡¢¸ü¤µ¤Ï3.5¡Á4cm¤Û¤É¤È¤¤¤¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£
¥Ê¥¤¥Õ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢³°Â¦¤Î¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿´¶¿¨¤Î¸å¤Ë¡¢ÆâÂ¦¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢¿©¤Ù¤ëÁ°¤«¤éÈþÌ£¤·¤¤¤È³Î¿®¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¸ý¤Ë±¿¤Ö¤È¾Ð¤ß¤¬¼«Á³¤È¤³¤Ü¤ì¤ë¤Û¤ÉÀäÉÊ¤À¡£
¥«¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿É½ÌÌ¤È¡¢¤Ê¤«¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï´¶¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª
¿©¤Ù¿Ê¤á¤Æ¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë°Õ³°¤Ê¤Û¤É¤¢¤Ã¤µ¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯¤À¤í¤¦¡£
¤´¼ç¿Í¤ÎÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤ä¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤ËË°¤¤¬¤¯¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢·Ú¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë»þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÀÐÍÒ¥ª¡¼¥Ö¥ó¡£¥ª¡¼¥×¥ó´ÖºÝ¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ÎÀÐÍÒ¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤Î³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÄÂ¼¤µ¤ó¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Î¿©´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ë¡¢ÀÐÍÒ¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ê¤Î¤À¡ª
¤¢¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÀÄ»³Å¹¤Ë¤ÏÌ¾ºî¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¡Ö¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¡×¢¨¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥1Ëç°û¤ßÊªÉÕ¡Ê1,512±ß ÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥2Ëç°û¤ßÊªÉÕ¡Ê2,268±ß ÀÇ¹þ¡Ë
¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ë¶ÃÃ²¡ª¶Ñ°ì¤ÊÈþ¤·¤¤¾Æ¤ÌÜ¤âÌÜ¤ò°ú¤¯
¡Ø¥¦¥¨¥¹¥È ÀÄ»³¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù
¤³¤Á¤é¤ÏÏ·ÊÞ¥«¥Õ¥§¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤ÎÃÂÀ¸¤ÏºÇ¶á¤Î¤³¤È¡£¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤«¤é¡¢2008Ç¯¤ËÄó¶¡¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤ËÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¡£Ä¾·Â18cm¡¢¸ü¤µÌó2cm¤È¤¤¤¦Âç¤¤µ¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¶Ñ°ì¤Ê¾Æ¤ÌÜ¤¬Èþ¤·¤¤¡£
¤³¤Î½¨Îï¤Ê¾Æ¤¿§¤Ï¡¢¥¬¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á´ÂÎ¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê²ÐÆþ¤ì¤Ç¤¤ëIH¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¡£2ËçÃíÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤âÆ±»þ¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë6µ¡¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤È¥á¡¼¥×¥ë¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤ì
¾ø¤·¾Æ¤¹ÔÄø¤Ç¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©´¶¤òÀ¸¤à
¥Ð¥¿¡¼¤È¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤¤¤¶¥Ê¥¤¥ÕÆþÅá¡ª ¥Ê¥¤¥Õ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢É½ÌÌ¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¤ØÆþ¤ì¤Ð¤Õ¤ó¤ï¤ê¡£¤½¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¤È¿©¤Ù¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤òÀ¸¤à¤Î¤Ï¡¢¾Æ¤¤Î¹©Äø¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ¡¢¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥ï¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¤â»Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¹©Äø¤Î¤ª¤«¤²¤À¡£
Íñ¤ÎÂ¿¤µ¤òÊª¸ì¤ë²«¿§¤¤ÃÇÌÌ¤âÈþ¤·¤¤
Ì£¤âÀäÉÊ¡ª¤³¤À¤ï¤ê¤¬À¸¤à¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÍýÍ³
¿©´¶¤â°õ¾ÝÅª¤À¤¬¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¸åÌ£¤âÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¿å¤Ï°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢µíÆý¤ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤ß¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤µ¤¬¤³¤ÎÌ£¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Íñ¤â1Ëç¤¢¤¿¤ê1¸Ä¤Ö¤ó¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¡£¥À¥Þ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¤ë¤Î¤âÂçÀÚ¤À¤È¸ì¤ë¡£
¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿©¤Ù¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÏ·ÊÞÍÎ²Û»Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃúÇ«¤Ê»Å»ö¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡Ö¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¡×¡Ê2Ëç620±ß¡Ë¢¨1Ëç340±ß
¤³¤ì¤¾²¦Æ»¤Ë¤·¤Æ»ê¹â¤Î¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¡ª
¡Ø¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥ ¤Ä¤ë¤Ð¤ß¼Ë¡Ù
¡Ø¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥ ¤Ä¤ë¤Ð¤ß¼Ë¡Ù¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ö¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¡×¤Ï¡¢¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤È¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ·¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
Æ¼ÈÄ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢Èþ¤·¤¤²«¶â¿§¤Î¾Æ¤ÌÜ¡£¥Ê¥¤¥Õ¤òÄÌ¤»¤Ð¡¢É½ÌÌ¤Î¥«¥ê¥Ã¤·¤¿´¶³Ð¤Î¤¹¤°¸å¤Ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È½À¤é¤«¤Ê´¶³Ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤Þ¤º¤ÏÀ¸ÃÏ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò´®Ç½¡£¾Æ¤Î©¤Æ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤ÄËËÄ¥¤ì¤Ð¡¢±üµ×»üÍñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ìÔÂô¤ÊÀ¸ÃÏ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Ð¥¿¡¼ÄÉ²Ã¤Ï¡Ü60±ß¡£È¾¥Ð¥¿¡¼¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ð¥¿¡¼¤È¥á¥¤¥×¥ë¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡£Æ±Å¹¤Î¥á¥¤¥×¥ë¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¼«²ÈÀ½¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÄ´À°¤µ¤ì¡¢Í¥¤·¤¤´Å¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥Ð¥¿¡¼¡¢¥½¡¼¥¹¡¢À¸ÃÏ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡ª´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Í¥¤Ë±Û¤¨¤Æ¤¯¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
»Å¾å¤²¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë¤É¤ó¤°¤ê¤Î¾Æ¤°õ
¤³¤ÎÀäÉÊ¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤´¼ç¿Í¤ÎÅßÌÚ»á¡£Çß¥öµÖ¤Î¡Ø¥ê¥È¥ë¥Ä¥ê¡¼¡Ù¤ò·Ð¤Æ¡¢2015Ç¯¤Ë¡Ø¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥ ¤Ä¤ë¤Ð¤ß¼Ë¡Ù¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£
2012Ç¯3·î¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄÊÄÅ¹¤·¤¿Ï·ÊÞ¡ØËüÁÚ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¡Ù¤Ç½¤¶È¤òÀÑ¤ó¤ÀÅßÌÚ»á¤Ï¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤Ë¼«¿È¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÌ£¤ò½Å¤Í¤Æ¸½ºß¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ç®ÅÁÆ³Î¨¤Î¤¤¤¤8mm¤ÎÆÃÃíÆ¼ÈÄ¤Ç°ìËç°ìËçÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯ÅßÌÚ»á¤Î»ëÀþ¤Ï¡¢¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¡£¤½¤Î»ÑÀª¤«¤é¤â¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡Öº£Æü¤Ï»×¤¤ÀÚ¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤Ê¬¤Î»þ¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¡Ø¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥ ¤Ä¤ë¤Ð¤ß¼Ë¡Ù¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡£
Ã«º¬Àé¤ÇÂç¿Íµ¤¤ÎÅ¹¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤Á¤é¡ª
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Î¡Ö¤ß¤¸¤ó¤³¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¡Ê500±ß¡Ë¤Ï¡¢3¼ïÎà¤«¤é¹¥¤ß¤ÎÌ£¤òÁª¤Ù¤ë
Æ¼ÈÄ¤ÇÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ÊÈþ¤·¤µ¡ª
¡Ø¼«²ÈßäÀùàÝàê¤ß¤¸¤ó¤³¡Ù
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£àÝàê¤ò¼«²ÈßäÀù¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡Ø¼«²ÈßäÀùàÝàê¤ß¤¸¤ó¤³¡Ù¡£àÝàê¤Ë¹ç¤¦¿©»ö¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤¤¤È¡¢¹Í°Æ¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â·¤¦¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â14»þÆþÅ¹¤«¤éÃíÊ¸²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¡×¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤ºÌÜ¤ò¼æ¤¯¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤¤¾Æ¤ÌÜ¡£Æ¼ÈÄ¤ÇÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¶Ñ°ì¤Ê¾Æ¤¿§¤Ï¡¢´°àú¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Û¤É¡£
¥«¥Ê¥À»º¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ê¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤ò»ÈÍÑ
¥Ð¥¿¡¼¤Î¹á¤ê¤È¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤¬´®¤é¤Ê¤¤
¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ò¤È¸ýËËÄ¥¤ë¤È¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Î¹á¤ê¤¬°ìµ¤¤Ë¸ý¤Ë¹¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¾Æ¤¯Á°¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¤â¥Ð¥¿¡¼¤òº®¤¼¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ËÍÏ¤«¤·¥Ð¥¿¡¼¤òÉ½ÌÌ¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç®¡¹¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¥Ð¥¿¡¼¤òÅÉ¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸ÃÏ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ð¥¿¡¼¤ÎÉ÷Ì£¤¬Î©¤Á¡¢°ìÁØÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Ç¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿¿©´¶¤âÆÃÄ§¤À¡£À¸ÃÏ¤Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤òº®¤¼¤ë¤³¤È¤È¡¢¶õµ¤¤ò´Þ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤ËÀ¸ÃÏ¤òº®¤¼¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤Ï¡¢¸ü¤µÌó3cm¡¢Ä¾·Â10cm¤Ç2Ëç¤Ç¤â¥Ú¥í¥ê¤È¿©¤Ù¤¤ì¤ë
°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¾õÂÖ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×
¡Ö¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¡×¤Ï¥ª¡¼¥À¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤«¤éÀ¸ÃÏ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¾Æ¤¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢ÃíÊ¸¤«¤éÄó¶¡¤Þ¤Ç20Ê¬¤Û¤É¤òÍ×¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¾õÂÖ¤Î¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤òÌ£¤ï¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡Ø¼«²ÈßäÀùàÝàê¤ß¤¸¤ó¤³¡Ù¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯Ã¯¤Ç¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¥Ö¥ì¥ó¥É¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ß¤¸¤ó¤³¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤Î´°À®¤òÂÔ¤È¤¦¡£
¡Ömimet¤Î¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¡×¡Ê700±ß¡Ë¡£ÃíÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤«¤é¾Æ¤¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢Äó¶¡¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤è¤¦
ÆîÉôÅ´´ï¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤Æºî¤ë
Èþ¤·¤¤¾Æ¤ÌÜ¤Î¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤¬ÀäÉÊ¡Ømimet¡Ê¥ß¥á¡Ë¡Ù
Âå¡¹ÌÚ¸ø±à±Ø¤ÎÎ¢Ï©ÃÏ¤ËÐÊ¤à¥«¥Õ¥§¥Ó¥¹¥È¥í¡Ømimet¡Ê¥ß¥á¡Ë¡Ù¤ÎÌ¾Êª¤Ç¤¢¤ë¡Ömimet¤Î¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¡×¡£
¤Þ¤º¸«¤¿ÌÜ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÈþ¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È¡¢¸ü¤µ¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢´ä¼ê¸©¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡¦ÆîÉôÅ´´ïÀ½¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡£Ç®ÅÁÆ³Î¨¤ÎÎÉ¤¤ÆîÉôÅ´´ï¤Ï¡¢¤½¤ÎÃß¤¨¤¿Ç®¤òÄ¹»þ´Ö»ýÂ³¤µ¤»¤é¤ì¤ë¾å¡¢Á´ÂÎ¤Ë¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯Ç®¤òÅÁ¤¨¡¢²¹ÅÙº¹¤¬¤Ç¤¤Ë¤¯¤¤ÆÃÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆîÉôÅ´´ï¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤Ï¡¢¾Æ¤¥à¥é¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¶Ë¸ü¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¤â¶ÑÅù¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤È¡¢´ä¼ê¸©À¹²¬»º¤Î¡ÖÆ£¸¶½ã¿èËªÌª ¤¢¤«¤·¤¢¤Î²Ö¡×¤È¤¤¤¦¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò¤«¤±¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤ì
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¡£´ä¼ê¡¦ÀÄ¿¹¸©»º¥¥¿¥«¥ß¾®Çþ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å·Á³¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾®ÇþÊ´¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢É÷Ì£¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃíÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤«¤éÀ¸ÃÏ¤¬ºî¤é¤ì¤ë¡£
¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤È¹ç¤ï¤»¤¿¾®ÇþÊ´¤ËµíÆý¡¢Íñ¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤ò²Ã¤¨¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤½¤ì¤òÆîÉôÅ´´ï¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢3Ê¬¤Û¤É²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¾Æ¤¿§¤òÉÕ¤±¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÇÊÒÌÌ6Ê¬¡¢¤â¤¦ÊÒÌÌ¤ò5Ê¬¾Æ¤¾å¤²¤Æ´°À®¡£
±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤È³Î¿®¤Ç¤¤ë¤Û¤É¡¢Èþ¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤í¤±¤ë¥Ð¥¿¡¼¤Ë¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÊ¬¸ü¤¤¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ª
¿©¤ÙÊý¤Ï¡¢Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤È¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡£Å¹¼ç¡¦ÂìÂô¤µ¤ó¤Ï¡Ö´Å¤¹¤®¤º¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤Ï¶ËÎÏ±þ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ømimet¡Ù¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤Ë¹ç¤¦¥µ¥é¥À¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤Ï¾¯¤·¤Ç¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢¤¼¤Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶Ë¾å¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤Î¼«¸ÊÎ®¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡£
ÀõÁð¤ÎÄ¶ÍÌ¾Å¹¡¢¿©¤Ù¤ë²ÁÃÍÂç¤Ç¤¹¡ª
Ç®ÅÁÆ³Î¨¤Î¹â¤¤Æ¼ÈÄ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëÈþ¤·¤¤¾Æ¤ÌÜ¤Ï¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë
¤³¤ì¤¾ÀµÅýÇÉ¤Î¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¡ª¤Õ¤ï¤Õ¤ï·Ú¡Á¤¤ÀõÁð¤Î°ïÉÊ
¡ØàÝàê Å·¹ñ¡Ù
ÅÁË¡±¡ÄÌ¤ê¤«¤é¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¤ÎÀõÁð±Ø¤Ø¤ÈÄÌ¤¸¤ëÀõÁðÏ»¶èÄÌ¤ê¡£¤½¤Î°ì³Ñ¤ËÐÊ¤à¤Î¤¬¡ØàÝàê Å·¹ñ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤ÎÌ¾Å¹¤À¡£
½µËö¤Ë¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï³¤³°¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢Îº¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¤Þ¤º¤Ï¡¢ºî¤êÊý¤Î¹©Äø¤«¤é¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ÎÌõ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ë¡ÖÅ·¹ñ¡×¤Î¾Æ¤°õ¤ò²¡¤·¤Æ¤ª»®¤Ë¤â¤Ã¤Æ´°À®¡£¤³¤Î¾Æ¤°õ¤¬¡ØàÝàê Å·¹ñ¡Ù¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë
À¸ÃÏ¤Ïºî¤êÃÖ¤¤»¤º¡¢ÃíÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤«¤éºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£2¼ïÎà¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛ¹ç¤Î¾®ÇþÊ´¡¢Íñ¤ÈµíÆý¡¢È¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¡¢¤µ¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£º®¤¼¤¹¤®¤Ï¸·¶Ø¤À¡£
À¸ÃÏ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤é¤¹¤°¤ËÆ¼ÈÄ¤Ø¡£¤³¤Î¿ô½½ÉÃ¤¬¾¡Éé¤À¤È¤¤¤¦¡£À¸ÃÏ¤¬½ÐÍè¤¿½Ö´Ö¤Ë¾Æ¤»Ï¤á¤Ê¤¤¤È¡¢À¸ÃÏ¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤ÈÅ¹¼ç¤Ï¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÆ¼ÈÄ¤Ç4Ê¬¤Û¤É1Ëç¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£Á´¤Æ¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Ì¿¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£ ¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤µ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿·Ú¤¤¿©´¶¤Î¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
·Ú¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥¯¤ò½Ð¤¹¤¿¤áÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ
Ê´¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤â·Ú¤¤¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å°Äì¤Ö¤ê¡£Ìó10cm¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç2Ëç¡£
¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤â¡¢½Å¤¿¤µ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¾®Ê¢¤òËþ¤¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦ËþÂ´¶¤À¤±¤¬»Ä¤ë¡£´°¿©¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¡£°û¤ßÊªÉÕ¤¤Î¡Ö¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥»¥Ã¥È¡×¤Ç1,000±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤â¤¤¤¤¡£
¡Ö°¦É²»º Ý¦Ý¨¡×¡Ê¥×¥ì¡¼¥ó 750±ß¡Ë¢¨ÎýÆý¥ß¥ë¥¯¤Ï800±ß¡¢¥Á¡¼¥º¤Ï850±ß
ÁÇºà¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ªÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥
¡ØÀã¥Î²¼¶äºÂ¡Ù
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¿©ºà¤ò¸·Áª¤·»ÈÍÑ¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¡ØÀã¥Î²¼¶äºÂ¡Ù¡£Æ±Å¹¤ÇÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ç¤¢¤ë¡£ ¹â¤µ4Ñ¡¢Ä¾·Â10Ñ¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁÇºà¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¡£
»°½Å¸©Â¿µ¤·´¤Î¥³¥±¥³¥Ã¥³¡¼¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎÊ¿»ô¤¤ÍÀºÍñ¡¢ºÇ¹âµéËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ¡¢ÂçÈþ°ËÆ¦ËÒ¾ì¤ÎÄã²¹»¦¶ÝµíÆý¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÁÇºà¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡Ö¥×¥ì¡¼¥ó¡×¡¢¡ÖÎýÆý¥ß¥ë¥¯¤ÎÇò¡×¡¢¡Ö¥³¥³¥¢¥Á¥ç¥³¤Î¹õ¡×¡¢¡Ö±§¼£ËõÃã¤ÎÎÐ¡×¡¢¡Ö¥Á¡¼¥º¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¡¢¿©´¶¤Î°ã¤¦5¼ï¤òÍÑ°Õ¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î3¼ïÎà¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª
¡ÖÅâÄÅ»º ¤µ¤Á¤Î¤«çõ¡×¡ÊÎýÆý¥ß¥ë¥¯¤ÎÇò 1,000±ß¡Ë¢¨¥×¥ì¡¼¥ó¤Ï950±ß¡¢¥³¥³¥¢¥Á¥ç¥³¤Î¹õ¤Ï1,000±ß
¤Þ¤º¤Ï¡Ö°¦É²»º Ý¦Ý¨¡×¡£°¦É²¸©À¥¸ÍÆâ³¤¤ËÉâ¤«¤ÖÅç¡¦Âç»°Åç¤Ë¤¢¤ëËö²¬ÇÀ±à¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤ë¥ì¥â¥ó¤ò»ÈÍÑ¡£¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Î¾å¤Ë¤Î¤ë¥ì¥â¥ó¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶ì¤ß¤¬È´¤«¤ì¡¢Èé¤´¤ÈËËÄ¥¤ì¤Ð¡¢¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬¶î¤±È´¤±¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅâÄÅ»º ¤µ¤Á¤Î¤«çõ¡×¡£º´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô¤ÎçõÇÀ²È¡¦³á»³¤µ¤ó¤¬Ã°Àº¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿çõ¤ò»ÈÍÑ¡£À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¢çõ¡¢¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡¢¤½¤ì¤éÁ´¤Æ¤ò°ìµ¤¤Ë¸ý¤ËËËÄ¥¤ë¤È¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ª
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¡Ö¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡×¤òÊÌÅÓ¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á
ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤è¤ÄÍÕ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º ¼«²ÈÀ½ÎýÆý¥¢¥¤¥¹¤òÅº¤¨¤Æ¡×¡Ê800±ß¡Ë¡£¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤ÎÀ¸Æý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤è¤ÄÍÕÆý¶È¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤òÎý¤ê¹þ¤ßºî¤ê¾å¤²¤¿¡¢ìÔÂô¤Ê°ïÉÊ¡£
Ê¿Æü¤Ç¤â¤³¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ïÉÊ¤òµá¤áÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¡ØÀã¥Î²¼¶äºÂ¡Ù¡£¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ï¡¢Äó¶¡¤Þ¤Ç¤ËÁá¤¯¤Æ¤â20Ê¬¡Ê¡Ö¤è¤ÄÍÕ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º ¼«²ÈÀ½ÎýÆý¥¢¥¤¥¹¤òÅº¤¨¤Æ¡×¤Ï25¡Á30Ê¬¡Ë¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤ÆË¬¤ì¤è¤¦¡ª
¤³¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï´¶¡¢ÀäÂÐ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
¡Ö¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥»¥Ã¥È¡×¡Ê1,200±ß ¢¨¹¥¤¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕ¤È¥»¥Ã¥È¡Ë
¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄÉµá¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥ó¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë´¶Æ°
¡Ø¥Ú¥É¥é¥Ö¥é¥ó¥«¡Ù
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Ë¥·¥í¥Ã¥×¤òÉÕ¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤È»×¤¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¥Ú¥É¥é ¥Ö¥é¥ó¥«¡Ù¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¥Ð¥¿¡¼¤Î¤ß¤À¡£
¤³¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤¬¡¢Æ±Å¹¤Î¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¡£¥Ð¥¿¡¼¤¬¤È¤í¤±¤Æ¾Æ¤ÌÜ¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ï¡¢¿©Íß¤ò»É·ã¤µ¤ì¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
´®¤é¤º¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤òÄÌ¤½¤¦¤È¡¢À¸ÃÏ¤ËÅö¤Æ¤ë¤È¤½¤Î½À¤é¤«¤µ¤Ë¶Ã¤¯¡£¥Ê¥¤¥Õ¤Î½Å¤ß¤À¤±¤ÇÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤À¡£
¤Þ¤ë¤Ç³¨ËÜ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´®¤é¤Ê¤¤¡ª
¤½¤ó¤ÊÀäÉÊ¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¿·¹â±ß»û¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥«¥Õ¥§ ¥«¥×¥é¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÀÄÌø¤µ¤ó¤À¡£
ÇòÀÐ¤µ¤ó¤ÎÁ°¿¦¤Ç¤¢¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î»Å»ö¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÀÄÌø¤µ¤ó¤Îºî¤ë¤ª²Û»Ò¤ÎÌ£¤Ë¹û¤ì¹þ¤ß¡¢¼«¿È¤ÎÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó»þ¤Ë¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¤ò°ÍÍê¡£
¤½¤Î»þ¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥×¥ì¡¼¥ó¡¢¥·¥ó¥×¥ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¡Ö¥×¥ì¡¼¥ó¤Ê¤ª²Û»Ò¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÇòÀÐ¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤È¡¢ÀÄÌø¤µ¤ó¤Î¤ª²Û»Òºî¤ê¤ÎºÍÇ½¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤À¡£
Á´12ÀÊ¤ÎÅ¹Æâ¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥½¥Õ¥¡¡¼ÀÊ¤ÎÂ¾¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤âÈ÷¤¨¤ë¤Î¤Ç°ì¿Í¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤
¾Æ¤±¤ëºÇÂç¤ÎËç¿ô¤Ë¤â¾å¸Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º®»¨»þ¤Ë¤ÏÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿ºî¤ê¤ÎÅ¹Æâ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢´²¤²¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡£
¤Þ¤ë¤Ç³¨ËÜ¤Ë¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ø¥Ú¥É¥é ¥Ö¥é¥ó¥«¡Ù¤Ï¡¢²¼Ä®¤ÎÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¸Í±Û¶äºÂ¾¦Å¹³¹¤ò¿ôÊ¬Êâ¤¡¢°ìËÜ³°¤ì¤¿Ï©ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¡£
ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë±£¤ì²ÈÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤Þ¤¿¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÆÃÀ½¸ü¾Æ¤¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡×¡Ê¥À¥Ö¥ë1,600±ß¡Ë
Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¶Ë¸ü¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡ª
¡Øuzna omom b one¡Ê¥¦¥º¥Ê ¥ª¥à¥ª¥à ¥Ó¡¼ ¥ï¥ó¡Ë¡Ù
¤â¤Ï¤ä·Ý½ÑÉÊ¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¤Û¤ÉÈþ¤·¤¯Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿Íµ¤Å¹¤¬É½»²Æ»¤Ë¤¢¤ë¡£¡Øuzna omom b one¡Ê¥¦¥º¥Ê ¥ª¥à¥ª¥à ¥Ó¡¼ ¥ï¥ó¡Ë¡Ù¤À¡£
¸ü¤µÌó5cm¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ï¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì£¤âÈ´·²¡£¡Ö¸ü¤¤¤È¿©¤ÙË°¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤¬¤è¤®¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¿´ÇÛ¤ÏÌµÍÑ¤À¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ú¥í¥ê¤È´°¿©¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀ½Ë¡¤ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦Ìçºê°É»Ò»á¤Ë»Ç¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¸ÃÏ¤Î¤ß¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¹¥¤ß¤Ç¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤è¤¦
ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡×
¤³¤Î¡ÖÆÃÀ½¸ü¾Æ¤¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡×¤Î³«È¯´ü´Ö¤Ï¤Ê¤ó¤È8¥«·î¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¤½¤¦¡£¡Ö³¨ËÜ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¸ü¤µ¡¢¤½¤·¤ÆË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤Ì£¤ò¤¦¤ß¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£ºàÎÁ¤ÏÍñ¡¢º½Åü¡¢ËÌ³¤Æ»»º¾®ÇþÊ´¡¢µíÆý¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀ½Ë¡¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬Èë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¸ü¤ß¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë1Ëç¤ËÂÐ¤·¤ÆÍñ2¸ÄÊ¬¤ÎÁ´Íñ¤òË¢Î©¤Æ¤¿¥á¥ì¥ó¥²¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£ÍñÇò¤Î¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á´Íñ¤ÇË¢Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÍñ¤ÎÉ÷Ì£¤¬³è¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
Èþ¤·¤¤ÃÇÌÌ¤Î¿§¤¬Íñ¤Î´ÞÍÎ¨¤ÎÂ¿¤µ¤òÊª¸ì¤ë
¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤òÂÔ¤Ä²ÁÃÍ¤ÏÀäÂÐ¤¢¤ê¡ª
ÃíÊ¸¤·¤Æ¤«¤é20Ê¬¤Û¤É»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤Î¤Ë¤âÌõ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÃíÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢À¸ÃÏ¤òºî¤ê¡¢¾Æ¤¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£Íñ¤òË¢Î©¤Æ¤ë¹©Äø¤òÍ×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¸ÃÏ¤Îºî¤êÃÖ¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Íñ¤ÎÉ÷Ì£¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤éËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ¤Î¾å¼Á¤Ê¹á¤ê¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤ß¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¥«¥¯¥Ï¥ó¤·¡¢Ì£ÉÕ¤±¤È¤·¤Æ±ö¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥«¥é¥À¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¼«²ÈÀ½¥Ð¥¿¡¼¤â¡¢¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤ÎÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£